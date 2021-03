Ilija Batljan och Lennart Schuss. Bild: SBB Norden

SBB köper ytterligare 791 548 aktier i Offentliga Hus

Bolag Ilija Batljan och Co ökar i Offentliga Hus – och upplyser om nya villkor kopplat till bud.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggjorde den 18 december 2020 ett förvärv motsvarande 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus i Norden AB. Den 23 december 2020 offentliggjorde SBB att de fullföljt förvärv av 44,2 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus, varvid fullföljandet av resterande del av de förvärvade aktierna, 25 852 986 aktier i Offentliga Hus, som förvärvats från Nordact AB, motsvarande 10,1 procent av aktierna och rösterna, var villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.



Den 17 februari 2021 offentliggjorde SBB att man erhållit godkännande från Konkurrensverket och den 1 mars 2021 offentliggjorde SBB att de fullföljt förvärvet och tillträtt resterande del av de förvärvade aktierna. Vidare innebar fullföljandet den 23 december 2020 en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Offentliga Hus. Den 20 januari 2021 offentliggjorde SBB ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus.



SBB har förvärvat 791 548 aktier i Offentliga Hus på Nasdaq First North Premier Growth Market, motsvarande cirka 0,31 procent av det totala antalet aktier och röster i Offentliga Hus, till ett pris uppgående till 15,41 kronor per aktie och justerar med anledning av detta kontantvederlagsalternativet i Erbjudandet i motsvarande mån till 15,41 kronor per aktie.



I övrigt gäller de villkor som framgick i budpressmeddelandet som offentliggjordes den 20 januari 2021.

