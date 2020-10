Oscar Lekander. Bild: SBB.

SBB köper skolfastigheter av Turako

Transaktioner SBB köper tre skolfastigheter i Huddinge och Nacka till SBB för totalt 283 miljoner kronor.

Portföljen består av tre fastigheter i Nacka respektive Huddinge med cirka 6 942 kvm uthyrbar area innehållandes lokaler för både förskola och grundskola. Hyresgästerna är ledande privata offentligt finansierade utbildningsoperatörer. Bedömt årligt driftnetto är 14,1 miljon kronor och genomsnittlig kontraktslöptid är 13 år.



– Stockholmsregionen är en av Europas absolut starkaste regioner där vi nu fortsätter stärka vår redan ledande position inom social infrastruktur. Turako har utvecklat tre högkvalitativa fastigheter som vi är glada över att få förvärva och fortsätta förvalta, säger äger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef, SBB.



Turako äger efter försäljningen sex skolfastigheter med ytterligare fyra under byggnation och ett antal under projektering.



I Gustavsberg på Värmdö och i Sigtuna Stadsängar uppförs nya grundskolor, båda med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst. I Sigtuna är produktionen även igång av en ny förskola till Raoul Wallenberg Skolan, och i Upplands Bro bygger Turako en förskola och skola till Jensen Education.



Total skolvolym i förvaltning och produktion hos Turako är knappt 30 000 kvadratmeter BTA och samtliga projekt kommer att Svanen-certifieras.

– Vi har flera stora skolprojekt i produktion för inflyttning under nästa år och många i projekteringsfas för färdigställande under 2022–23. Genom den här försäljningen skapar vi utrymme för fortsatt långsiktig och stark tillväxt. Det känns bra att det är SBB som tar över då det också är en långsiktig och stabil ägare, säger Ola Klinterhäll, vd på Turako.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

