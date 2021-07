Ilija Batljan. Bild: SBB

SBB: Höjer prognos med 50 procent – utreder månadsutdelning

Bolag SBB:s resultat efter skatt för det första halvåret uppgår till 5,94 kronor per stamaktie (1,80).

Halvårssiffrorna:

Hyresintäkterna var 2 776 mkr (2 664).

• Driftsöverskottet var 1 876 mkr (1 817).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 132 mkr (1 179).

• Resultat före skatt ökade till 10 059 mkr (2 019), varav:

- Förvaltningsresultatet ingår med 1 442 mkr (924). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -197 mkr (-154).

- Värdeförändringar på fastigheter ingår med 7 404 mkr (1 789).

- Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med 1 221 mkr (-266).

• Periodens resultat var 9 293 mkr (2 595) efter avdrag för uppskjuten skatt om -669 mkr (200) och aktuell skatt om -105 mkr (-52), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 5,94 kr (1,80) före utspädning.

• Fastighetsportföljens värde uppgick till 116,8 mdkr (73,0).

• Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 43 992 mkr (25 246), motsvarande 31,02 kr (19,91) per aktie.



Andra kvartalet i korthet:

• Hyresintäkterna ökade till 1 451 mkr (1 323).

• Driftsöverskottet ökade till 1 018 mkr (922).

• Förvaltningsresultatet ökade till 827 mkr (605).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 743 mkr (758).

• Periodens resultat var 6 558 mkr (1 223), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 4,05 kr (0,86) före utspädning.



För helåret 2021 beräknas resultat per stamaktie A och B att uppgå till 7,80 kr, vilket är en ökning från prognosen om 5,15 kr som gavs i samband med första kvartalet.

Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en utredning gällande om utdelningen på stam A- och B-aktier från och med nästa årsstämma ska betalas ut månadsvis. Utredningens slutsats tillsammans med styrelsens bedömning om utdelningsutrymme för nästa år kommer att presenteras i samband med en kapitalmarknadsdag som planeras att äga rum under hösten 2021.



Vd Ilija Batljan:

– SBB:s 12-månaders rullande intjäningsförmåga steg med 30 procent i jämförelse med andra kvartalet 2020 och uppgår till 3,79 kr per stam A-och B-aktie. Resultat efter skatt blev 9,3 mdkr vilket tillsammans med ökad intjäningsförmåga leder till höjd prognos för ett resultat om 7,80 kr per stamaktie A och B för helåret 2021.

– Vi ser stor potential för värdeskapande. Vår värderingsyield är 4,34 procent i en marknad där direktavkastningskraven för våra lågrisktillgångar allt oftare ligger under 3 procent och där vår snittränta ligger på 1,13 procent.

– Våra value-add-strategier fortsätter att leverera över alla plan. Enbart resultatet från våra två value-add-strategier Byggrättsutveckling & nyproduktion samt Investeringar i befintligt bestånd för första halvåret 2021 landade på 1,7 mdkr. Våra scenarioanalyser visar dessutom att vi har potential för 10-tals miljarder i mervärde från vår byggrättsportfölj.

