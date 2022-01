Ilija Batljan. Bild: SBB

SBB höjer helårsprognosen med över 40 procent

Bolag Sent på torsdagskvällen skickade SBB ut en omvänd vinstvarning: Helårsresultatet blir mycket högre än prognosen i samband med Q3-rapporten.

SBB höjer prognosen för resultat per stamaktie A och B för helåret 2021 till 13,70–14,20 kronor. Tidigare prognos, som publicerades i samband med delårsrapporten för januari-september 2021, uppgick till 9,80 kronor per stamaktie A och B.



Den uppdaterade prognosen bygger på preliminära resultatförbättringar inom framför allt SBB:s tre value add-strategier.



SBB:s bokslutskommuniké för 2021 kommer att publiceras den 23 februari.

