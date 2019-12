Ilija Batljan och Jan-Erik Höjvall. Bild: SBB/Amasten

SBB har sålt alla aktier i Amasten

Bolag SBB har nu sålt 89 438 633 aktier i Amasten, genom ett så kallat "accelerated book building"-förfarande lett av ABG Sundal Collier. Aktierna såldes till ett pris om 8,35 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 747 miljoner kronor.

Försäljningen var på förhand säkrad genom åtaganden om att förvärva aktier från ett antal välrenommerade fastighetsinvesterare; bland andra Eiendomsspar AS, Helene Sundt AS, Länsförsäkringar Fastighetsfond, M2 Asset Management och Bengt Kjell genom bolag. Dessa åtog sig på förhand att förvärva aktierna till ett pris om 8,35 kronor per aktie. Då intresset för att förvärva aktier i Amasten var stort, blev de investerare som lämnat förvärvsförbindelser i förväg allokerade färre aktier än de uttryckt intresse för, i syfte att stärka aktieägarbasen och likviditeten i Amasten.



I samband med försäljningen engagerades ABG Sundal Collier som sole bookrunner.

