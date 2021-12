Ilija Batljan. Bild: SBB

SBB har 80 procent i Amasten – lämnar budpliktsbud på 13,30

Bolag SBB lämnar på måndagsmorgonen sitt budpliktsbud på samtliga aktier i Amasten: 13,30 kronor per stamaktie och 350 kronor per preferensaktie.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 10 271,3 miljoner kronor.



SBB:s vd Ilja Batljan:

– Vi har varit aktieägare i Amasten under en längre tid och tycker att bolaget har skapat en attraktiv portfölj av hyresrätter. Vi kontrollerar drygt 80 procent av aktierna i Amasten och lämnar nu ett budpliktserbjudande för att ge resterande aktieägare möjligheten att utvärdera och acceptera vårt erbjudande. Enligt vår uppfattning är det här en win-win-affär. Det är ett attraktivt erbjudande till Amastens aktieägare och för SBB stärks vår position som den ledande ägaren och förvaltaren av svenska hyresrätter ytterligare samtidigt som intjäningen per aktie förbättras. Vi bedömer att det finns synergier inom förvaltning, fastighetsutveckling, finansiering och central administration.



SBB äger nu 48,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Amasten. Därutöver har SBB en finansiell exponering gentemot stamaktier i Amasten via total return swappar (TRS) och aktieutlåning. Med beaktande av antalet stamaktier som SBB har en finansiell exponering gentemot motsvarar det 80,6 procent av aktiekapitalet och 80,7 procent av rösterna i Amasten.



Acceptfristen inleds den 21 december 2021 och avslutas den 18 januari 2022.

- Nicklas Tollesson

