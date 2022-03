GretaBo planerar för cirka 150 bostadsrätter/hyresrätter i delområde C. Bild: GretaBo

SBB del av bostadssatsning i Piteå

Bygg/Arkitektur Nu är det klar att det blir BD Fastigheter, SBB och GretaBo som kommer att få bygga Strömnäsbacken 2 – en fortsatt stadsutveckling österut i Piteå. Det innebär att 400 nya bostäder med olika upplåtelseformer samt ett nytt centrumområde ska byggas de närmaste åren.

Mellan mitten av december och mitten av februari har kommunen haft ute en utökad intresseanmälan för bebyggelse på tre områden av Strömnäsbacken etapp 2, inklusive stadsdelscentrum.

Intresset för att bygga i området har varit stort där det totalt har kommit in tre intressenter för delområde A, åtta för delområde B och fyra stycken för delområde C.

Efter utvärdering har kommunen beslutat att gå vidare med:

Delområde A: BD Fastigheter – planerar för cirka 130 hyresrätter

Delområde B: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden – planerar för cirka 120 hyresrätter/äganderätter

Delområde C: GretaBo – planerar för cirka 150 bostadsrätter/hyresrätter



Arbetet med detaljplan startas under våren 2022 och planerad byggstart är inom tre år.

– Det känns jättekul, det här innebär att vi har 400 nya bostäder på gång på Strömnäsbacken om cirka tre år, det blir ett bra komplement till de bostäder som finns idag, säger Jessica Nilsson, samhällsutvecklare.



Strömnäsbackens läge är unikt, med fem minuters cykelfärd till stadskärnan, ett stenkast till golf- och padelbana samtidigt som skogen och vattnet finns runt hörnet.

– Vi ambition är att utveckla ett nytt område med attraktiva bostäder och där människan är i fokus. Det blir en blandad bebyggelse med varierande upplåtelseformer och boendekostnader, där människor med olika socioekonomisk situation ska kunna bo. Det skapar förutsättningar för Piteås fortsatta utveckling, säger Florian Steiner, stadsarkitekt.



Utöver delområde A-C planerar PiteBo sitt nästa elevbygge på området – fyra huskroppar med åtta lägenheter per hus. Preliminär byggstart är 2026.



Dessutom planerar Piteå kommun för ytterligare ett bostadsområde i anslutning till Strömnäsbacken 2, Pitholmshöjden. När Strömnäsbacken och Pitholmshöjden är färdigbyggt år 2030 kommer det att ge plats åt cirka 600 bostäder för cirka 1 000 till 1 400 invånare.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

