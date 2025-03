Det finns en tillfällig balans, men ett underskott på bostäder väntar. Bild: iStock

SBAB: "Underskott på nya bostäder"

Bostäder Det fanns under fjärde kvartalet en balans mellan efterfrågan och utbud på nya bostäder, men trenden pekar fortsatt mot underskott. Det visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI), som mäter balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproduktion av bostäder.

Ett index på 0,5-1,5 betyder att marknaden för nyproduktion är i balans. Ett index över 1,5 innebär att utbudet är tydligt större än efterfrågan, medan ett index under 0,5 innebär att det byggs mindre än vad hushållen efterfrågar.



För hela Sverige ligger indexet på 0,77. För hyresrätter är indexet 0,71, bostadsrätter 0,68 och för villor 0,66.



HMI fortsatte att sjunka under fjärde kvartalet för Sverige som helhet och samtliga boendeformer. Det förklaras i huvudsak av stigande köpkraft till följd av lägre inflation och bolåneräntor.



Trenden pekar, om den fortsätter, mot underskott för samtliga boendeformer.

– Den markanta uppgången i inflationen och bolåneräntorna slog stenhårt mot hushållens möjlighet att kunna köpa nya bostäder, vilket i sin tur medförde att antalet påbörjade nya bostäder minskade kraftigt. Med nuvarande byggtakt indikerar ökningen i den potentiella efterfrågan en trend mot underskott på nya bostäder om den fortsätter, säger Robert Boije, chefekonom på SBAB, i en kommentar.



Samtidigt som det i genomsnitt rådde balans för Sverige som helhet under förra årets sista kvartal syntes tydliga underskott på villor i både Stockholms och Skåne län.



Antalet verifierat sålda nya bostäder under årets inledande veckor ligger ungefär i nivå med volymerna under samma period förra året. Andelen prissänkta nya bostäder ligger kvar på relativt höga tal.



Två mer positiva faktorer är att antalet bokade nya bostäder under årets inledande veckor ligger tydligt högre än motsvarande period förra året och att även försäljningstiderna gått ned relativt mycket sedan dess.

Ämnen