SBAB: Fallande lägenhetspriser i Stockholm men stigande i Malmö och Göteborg i december

Bostäder Priserna på lägenheter föll i december i Storstockholm medan de fortsatte att stiga på småhus, enligt SBAB. I Storgöteborg och Stormalmö gällde det omvända på lägenheter respektive hus. Mest steg lägenhetspriserna i Stormalmö samtidigt som småhuspriserna föll tillbaka som mest i samma region. Bokslutet för hela 2020 gav markant stigande bostadspriser överlag, trots corona.

Prisutvecklingen på bostäder utvecklades mycket olika mellan olika regioner och bostadstyper under december. I Storstockholm föll lägenhetspriserna med 2 procent medan de steg med 0,4 respektive 2,2 procent i Storgöteborg respektive Stormalmö, enligt SBAB.



I Storstockholm fortsatte småhuspriserna att öka (plus 0,5 procent) medan de föll tillbaka svagt i Storgöteborg och med hela 4,9 procent i Stormalmö.



– December brukar normalt vara en lite svagare period på bostadsmarknaden men utvecklingen under den gångna månaden var splittrad med både upp- och nedgångar beroende på region och boendeform. Trots corona så har bostadspriserna stigit markant under hela 2020. Som minst på lägenheter i Storstockholm och Storgöteborg (runt 4 procent) och som mest på småhus i Södra Sverige (17 procent), säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.



– Trenden med att småhuspriserna stigit mer än lägenhetspriserna fortsatte i Storstockholm under december. Det speglar ett fortsatt relativt sett större intresse för att bo i småhus än i lägenhet under coronakrisen, i kombination med ett litet utbud av småhus, säger Robert Boije.



– Under 2021 förväntar vi oss en betydlig mindre uppgång i bostadspriserna än den vi såg under 2020, säger Robert Boije.

