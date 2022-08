Kristian Sundborn. Bild: Savills

Savills stärker sitt industri- och logistikteam

Bolag Savills växer inom Industri & Logistik genom rekryteringen av Kristian Sundborn till Savills affärsområde Agency.

Kristian Sundborn har en unik och lång erfarenhet från logistiksegmentet och kommer närmast från konsultbolaget Sundborn Pendén och har dessförinnan arbetat hos CBRE och Castellum. Hans gedigna erfarenhet inom segmentet samt arbete utomlands anser Savills kommer att vara till stor nytta för de dialoger Savills för med aktörer som vill expandera inom eller etablera sig på den svenska industri- och logistikmarknaden.

– Jag ser fram emot att ansluta mig till branschens vassaste uthyrningsteam. Jag hoppas att min bakgrund kommer att skapa ytterligare möjligheter för våra svenska samt internationella kunder, säger Kristian Sundborn.

– Kristians erfarenhet i kombination med hans stora nätverk inom segmentet kommer att bli ett utmärkt komplement till gruppen i övrigt och det känns verkligen roligt att välkomna Kristian, säger Rikard Lindkvist, Head of Industrial & Logistics.

– Industri & Logistiksegmentets frammarsch de senaste åren visar sig i de allt fler förfrågningar vi får om etablering på den svenska marknaden. Rekryteringen av Kristian är ett sätt för affärsområdet Agency att möta denna efterfrågan. Kristians långa erfarenhet inom segmentet kommer att passa väl in med övriga uthyrningsteamet, säger Jessica Gräsberg, Head of Agency på Savills.



Kristian Sundborn tillträde sin tjänst den 15 augusti som Senior Industrial & Logistics Advisor på Savills Göteborgskontor.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

