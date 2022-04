Sats öppnar på gatuplan i The Corner. Bild: Wingårdhs

Sats öppnar hos Peab i Hyllie

Uthyrning Nu är det klart att träningskedjan Sats blir den tredje hyresgästen att teckna avtal i The Corner som Peab Fastighet utvecklar mitt i Hyllie. SATS planerar att slå upp portarna för sitt nya gym under våren 2023.

– Sats har funnits i Malmö i över 20 år och vi dubblar nu antalet gym från fyra till åtta under det närmsta året. Gymmet i The Corner blir ett mindre gym med ett mer nischat koncept med högintensiv träning och det senaste inom träningsutrustning. Vi letade efter ett läge som är lättillgängligt för alla och gymmet i The Corner kommer att bli vårt mest kommunikationsnära gym. Det ska bli riktigt kul att komma igång, berättar Pelle Magnusson, Project Leader Development på Sats.



Sats planerar att öppna det nya gymmet i The Corner under våren 2023. Sats hyr 700 kvadratmeter beläget på gatuplan. Co-working aktören Genetor och Parkering Malmö är sedan tidigare klara som hyresgäster.

– I The Corner har vi som mål att skapa en byggnad där människans välmående är i fokus samtidigt som vi arbetar aktivt med att skapa ett så miljömässigt hållbart hus som möjligt. Både insidan och utsidan räknas och vi ser att det finns koppling mellan arbete, prestation och människa. Vi är därför glada att välkomna träningskedjan SATS till The Corner, det kommer bli en stor tillgång för platsen och för alla våra hyresgäster i huset, avslutar Christian Dahlman, affärsenhetschef på Peab Projektutveckling.



Fakta The Corner

Total kontorsyta: 7 000 kvadratmeter.

Minsta möjliga kontorsyta: 300 kvadratmeter.

Färdigställande: Mars 2023.

Våningar: Sju.

Utemiljöer: Tre takterrasser och lummig innergård.

Faciliteter: Omklädningsrum och dusch. Möjlighet att hyra extra konferensrum via co-working aktören Genetor.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

