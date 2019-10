Ett tiotal samarbetspartner startar ett nytt innovationsprojekt kring co-living. Bild: Ola Kjelbye

Samarbetar kring delat boende

Bostäder Ett tiotal aktörer startar ett omfattande samverkansprojekt för att få svar på hur vi i framtiden ska utforma olika former av delat boende – co-living – så att de blir så hållbara som möjligt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Samarbetspartners i innovationsprojektet är Akademiska Hus, HSB Living Lab, KTH Live-In Lab, Nordic Choice Hotels, Studentbostäder i Linköping AB, Chalmers, KTH, Zynka BIM, Tengbom, Arkitema, Semrén & Månsson och GG arkitekter.



Genom mer kollektiva levnadssätt och boendemiljöer kan vinsterna bli många både för den enskilde individen och samhället i stort, inte minst vad gäller minskad klimatpåverkan när färre resurser och funktioner kan nyttjas smartare av fler. Men delat boende, eller så kallat co-living, kan göras på många olika sätt och med varierad effektivitets- och trivselgrad. Akademiska Hus vill nu få svar på vilket det mest optimala sättet är. Med sig i innovationsprojektet har bolaget de två levande laboratorierna som forskar om just framtidens hållbara boende.



– Co-living är ett intressant område som vi gärna vill lära oss mer om. Det adresserar viktiga samhällsfrågor som hur vi kan bo mer hållbart i framtidens städer när urbaniseringen ökar. Den här typen av delade boenden kan också bli ett sätt att motverka den ensamhet och psykiska ohälsa som vi ser växa i dagens samhälle, säger Emma Sarin, projektchef på HSB Living Lab.



– Att vetenskapligt påvisa en planlösnings effekter både kring användande och ur ett resursanvändningsperspektiv kommer bli oerhört spännande och utmanande. Vi ser mycket fram emot att i full skala bygga upp och testa de geometrier som studien resulterar i, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare på KTH Live-In Lab.



Innovationsprojektet innebär att parterna kommer att göra en kartläggning och grundlig analys av ett antal nybyggda student- och co-living-boenden som alla experimenterar utifrån ökad delning av tjänster, resurser och funktioner i det gemensamma delade hemmet. Projektets mål och syfte är att få tydligare svar på hur man framöver bör utforma olika former av delat boende med tanke på användarens behov, smart nyttjande och funktionsoptimering. Vad kan man skapa för mervärden socialt och ekonomiskt? Vilka tjänster vill man ha och vad behövs om man ska dela mer? Vad blir de totala vinsterna ur ett byggnadsutformningsperspektiv om man är fler som delar på mer?



– Vi vill ta oss an utmaningen kring hur vi bättre utvecklar och i framtiden nyttjar våra byggda miljöer. Där är tanken om ökad delning och delat boende spännande ur fler perspektiv. Med utgångspunkt i användarnas behov kan vi studera hur dessa miljöer kan generera fördelar för både den enskilde personen och för hållbart samhällsbygge i en större skala som sparar på jordens resurser, säger Linda Teng, bostadsutvecklare och innovationsledare för hållbar stads- och campusutveckling på Akademiska Hus.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

