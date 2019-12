Johan Grevelius, vd för SBF Bostad. Bild: SBF Bostad

Säljer i Kävlinge och köper i Örkelljunga

Transaktioner SBF Bostad säljer 1 800 kvadratmeter i Kävlinge och köper 8 300 kvadratmeter i Örkelljunga.

SBF Bostad har sålt tre fastigheter, med total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 1 800 kvadratmeter i Kävlinge, via bolag till ett lokalt fastighetsbolag.



SBF Bostad har även, via bolag, förvärvat och tillträtt tre fastigheter i Örkelljunga. Fastighetsbeståndet innehåller sammanlagt 129 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 8 300 kvadratmeter. Beståndet har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.



Fastighetsbeståndet förvärvas från Svenska Bostadsfonden 12 AB, som är under avveckling. Enligt LAIFs riktlinjer, värderas fastigheterna av två externa värderingsbolag; JLL och Newsec, och förvärven sker till marknadsmässiga villkor.



SBF Bostad AB kommer efter dagens transaktioner att ha ett fastighetsvärde, för tillträdda fastigheteter, uppgående till cirka 933 miljoner kronor - detta före tidigare offentliggjorda kommande förvärv under det första kvartalet 2020. Bolaget äger idag fastigheter i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Ystad och Örkelljunga. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 72 000 kvadratmeter, varav merparten är bostadsyta.



– Det är glädjande att vi kan fortsätta bygga en större fastighetsportfölj i SBF Bostad. Med tidigare kommunicerade förvärv kommer portföljen att överstiga 1,1 miljarder kronor under det första kvartalet 2020. Från nyemissioner finns fortfarande ett mindre investeringskapital kvar för kommande fastighetsförvärv och det är vår förhoppning att fortsätta växa fastighetsbeståndet under 2020, säger Johan Grevelius, vd för SBF Bostad.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen