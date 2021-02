Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax vill lösa in samtliga preffar

Ekonomi/Finansiering Kallar till extra bolagsstämma för att fatta beslut om att lösa in samtliga preferensaktier för ett inlösenbelopp om 35,00 kronor.

I Sagax emitterade preferensaktier inledningsvis år 2006. Sagax finansiella struktur har förändrats i takt med att verksamheten utvecklats. Preferensaktierna utgör idag 1,3 procent av Sagax kapitalstruktur. I syfte att förenkla densamma föreslår styrelsen att en extra bolagsstämma beslutar om inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med bolagsordningen.



Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att avhållas den 19 mars 2021 för att fatta beslut om en minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga 16 784 028 preferensaktier i enlighet med punkt 5.6 i Sagax bolagsordning.



Inlösen av preferensaktierna föreslås ske efter att utdelning om 0,50 kronor per preferensaktie utbetalats den 7 april 2021.



Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar om inlösen kommer Sagax att erlägga 35,00 kronor per preferensaktie vilket motsvarar högst 587 440 980 kronor i inlösenlikvid. Slutlig inlösenlikvid är beroende av antalet utestående preferensaktier på avstämningsdagen. Avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna föreslås vara den 7 april 2021 varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 12 april 2021. Inlösenförfarandet kommer att ske automatiskt vilket innebär att preferensaktieägare inte behöver vidta någon åtgärd i samband med utbetalning. Utbetalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive preferensaktieägares VP-konto. För aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade sker utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.



Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av aktiekapitalet om högst 29 372 049 kronor motsvarande kvotvärdet för de inlösta aktierna. I samband med inlösen kommer ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet avsättas till reservfonden från fritt eget kapital. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kräver således inte tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.



Beslutar den extra bolagsstämman om inlösen av preferensaktierna beräknas sista dag för handel i preferensaktierna på Nasdaq Stockholm bli den 1 april 2021.



Viktiga datum för inlösen

22 februari 2021: Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma

19 mars 2021: Extra bolagsstämma

31 mars 2021: Avstämningsdag för utdelning om 0,50 SEK per preferensaktie

1 april 2021: Sista dag för handel i preferensaktier på Nasdaq Stockholm

7 april 2021: Utbetalning av utdelning om 0,50 SEK per preferensaktie

7 april 2021: Avstämningsdag för obligatorisk inlösen av preferensaktier

12 april 2021: Utbetalning av inlösenlikvid om 35,00 SEK per preferensaktie



De preferensaktieägare som önskar utnyttja omvandlingsförbehållet enligt punkt 5.7 i Sagax bolagsordning och begära omvandling av preferensaktier till stamaktier av serie D måste göra det senast den 22 mars 2021.

