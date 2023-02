David Mindus. Bild: Sagax

Sagax ökar förvaltningsresultatet och höjer utdelningen

Bolag Sagax redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna steg till 971 miljoner kronor (806), en ökning med 20,5 procent mot föregående år.



Driftnettot ökade till 769 miljoner kronor (652), en ökning med 17,9 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet steg till 809 miljoner kronor (708), en ökning med 14,3 procent mot föregående år.



Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -4 miljoner kronor (8). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -821 miljoner kronor (1 537). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 589 miljoner kronor (1 075).



Resultatet före skatt var 241 miljoner kronor (4 090).



Resultatet efter skatt blev 274 miljoner kronor (3 893), en minskning med 93,0 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 0,66 kronor (11,46), vilket innebär en minskning med 94,2 procent mot föregående år.



Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs till 2,70 (2,15) kronor. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningsförslagen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy.



Substansvärdet steg till 106,61 kronor per aktie (97,92) vid årsskiftet.



Sagax beräknar för 2023 att förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 3 600 miljoner kronor.

