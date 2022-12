David Mindus. Bild: Sagax

Sagax miljardsäljer 36 fastigheter i Spanien

Transaktioner Sagax säljer 36 fastigheter i Spanien för 180 miljoner euro, nästan 2 miljarder svenska kronor, jämte ytterligare 10 miljoner euro i ­form av köpeskilling, hyresintäkter eller en kombination därav enligt Sagax val. Köpeskillingen överstiger bokfört värde med 15,6 miljoner euro enligt Sagax. Köpare är Coop Group, ett av Schweiz största detalj- och grossistföretag.

Sagax har idag avtalat om att avyttra 36 fastigheter i Spanien till Coop Group för 180 miljoner euro jämte en fast och ovillkorad betalning om ytterligare 10 miljoner euro i form av köpeskilling, hyresintäkt eller kombination härav enligt Sagax val.



Coop Group, ett av Schweiz största detalj- och grossistföretag, är via dotterbolag hyresgäst i fastigheterna som omfattar 163 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 2,8 år. Hyresvärdet beräknas till 11,8 miljoner euro för 2023.



Köpeskillingen överstiger fastigheternas bokförda värde per 30 september 2022 med 15,6 miljoner euro motsvarande 9 procent. Köpeskillingen överstiger fastigheternas bokförda värde per 31 december 2021 med 27,2 miljoner euro motsvarande 17 procent. Sagax förvärvade fastigheterna för 149,5 miljoner euro i februari 2020.



Försäljningen genomförs som fastighetsöverlåtelser. Köpeskillingen är inte föremål för justering för så kallad "latent skatt" eller på annat sätt. Transaktionen beräknas medföra en skattekostnad för Sagax om 2,1–3,4 miljoner euro. Frånträde beräknas ske under 2023.



Kommentar av Sagax vd David Mindus:

– Sagax är en långsiktig investerare men Coop Group vill av strategiska skäl äga fastigheterna. Överenskommet pris och villkor i övrigt bedömer vi är attraktiva för Sagax aktieägare och det är vår ambition att kunna återinvestera köpeskillingen till högre riskjusterad avkastning.

