Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax miljardköper i Spanien

Transaktioner Ingår villkorat avtal om förvärv av 37 fastigheter för 1,56 miljarder kronor.

Sagax har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Spanien för motsvarande 1 560 miljoner kronor.



Förvärvet är villkorat av att vissa förköpsrättigheter inte utnyttjas och av att due diligence slutförs med tillfredsställande utfall. Dessa villkor beräknas kunna uppfyllas under februari 2020 varvid transaktionen i så fall slutförs under det första kvartalet 2020.



Förvärvet avser 37 fastigheter omfattande 172 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och 332 000 kvadratmeter mark. Fastigheterna är bebyggda med industribyggnader med omgivande parkerings- och rangerytor.



Fastigheterna är uthyrda till MAG som använder lokalerna för grossistverksamhet av livsmedel till HORECA-segmentet. MAG, en ledande spansk livsmedelsgrossist, omsatte 11 miljarder kronor 2018. MAG ingår i Bright Food (Group) Co., Ltd.



48 procent av fastighetsvärdet är koncentrerat till Katalonien. 27 procent av portföljen återfinns i Barcelona och Madrid. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,8 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 106 miljoner kronor.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen