Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax investerar 510 miljoner kronor i Spanien

Transaktioner Sagax har förvärvat en Ikea-anläggning för motsvarande 510 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgår till motsvarande 32 miljoner kronor per år. Hyresavtalet löper i 25 år med rätt för hyresgästen att säga upp hyresavtalet år 2036 respektive år 2041.

Fastigheten är belägen i Palma de Mallorca i anslutning till ringleden (Ma-19) mellan stadskärnan och flygplatsen. Fastigheten utgör den enda kompletta Ikea-anläggningen på Balearerna.



Fastigheten omfattar 23 600 kvadratmeter friköpt mark och 425 parkeringsplatser. Den uthyrningsbara arean uppgår till 15 400 kvadratmeter varav 65 procent utgörs av butiks- och utställningslokaler samt 35 procent av lager- och kontorslokaler.



Byggnaden uppfördes 1992 då den första Ikea-anläggningen på Balearerna öppnades. Under perioden 2016-2018 har motsvarande 230 miljoner kronor investerats i fastigheten.



Fastigheten förvärvas från Orontes B.V. som kommer att hyra samtliga lokaler via dotterbolag. Hyresgästen har sedan 1981 franchiseavtal med InterIkea Systems B.V. som idag omfattar sex Ikea-anläggningar i Europa och Amerika. Fastigheten förvärvas genom bolagsförvärv.



David Mindus, vd, Sagax:

– Ikea är ett exceptionellt starkt varumärke och har, enligt vår bedömning, en särställning för många människor. Det är sällsynt att vi får möjlighet att investera i en sådan anläggning. Investeringen kommer att bidra till Sagax resultat och kassaflöde under överskådlig framtid. Förvärvet bygger vidare på den verksamhet som vi startade i Spanien för två år sedan och som idag utgör en framgångsrik och växande del av Sagax.

