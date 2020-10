Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax höjer prognosen och föreslår kompletterande utdelning

Bolag Sagax höjer prognosen för årets förvaltningsresultat till 2 380 miljoner kronor, från 2 300 miljoner kronor som prognostiserades i Q2-rapporten. Dessutom planeras för en kompletterande utdelning om 0,65 kronor per stamaktie.

Q3-siffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 12 % till 735 miljoner kronor (657 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

• Förvaltningsresultatet ökade med 18 % till 618 (523) miljoner kronor.

• Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 19 % till 1,72 (1,44) kronor efter utspädning.

• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 504 (175) miljoner kronor varav 103 (126) miljoner kronor från joint venture.

• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 186 (249) miljoner kronor varav 49 (–15) miljoner kronor från joint venture.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 069 (812) miljoner kronor.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 17 % till 482 (412) miljoner kronor motsvarande 1,29 (1,10) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

• Nettoinvesteringarna uppgick till 1 723 (936) miljoner kronor varav 1 621 (968) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

• Mot bakgrund av att Covid-19 har haft en begränsad påverkan på Sagax verksamhet har styrelsen beslutat att föreslå en kompletterande utdelning om 0,65 kronor per stamaktie av serie A och B. Sagax har kallat till en extra bolagsstämma den 10 november 2020.



Niomånaderssiffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 12 % till 2 152 miljoner kronor (1 917 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

• Förvaltningsresultatet ökade med 21 % till 1 795 (1 483) miljoner kronor.

• Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 22 % till 4,98 (4,08) kronor efter utspädning.

• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 787 (808) miljoner kronor varav 348 (300) miljoner kronor från joint venture.

• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 102 (692) miljoner kronor varav –19 (–51) miljoner kronor från joint venture.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 179 (2 582) miljoner kronor.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 30 % till 1 778 (1 370) miljoner kronor motsvarande 5,15 (3,72) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

• Nettoinvesteringarna uppgick till 5 246 (1 497) miljoner kronor varav 4 838 (1 916) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

