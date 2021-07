Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax höjer prognosen

Bolag Sagax beräknar nu att 2021 års förvaltningsresultat, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser, kommer att uppgå till 2 750 miljoner kronor. Det innebär en höjning med 100 miljoner sedan Q1-rapporten.

Halvårssiffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 6 % till 1 506 miljoner kronor (1 417 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

• Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 1 364 (1 177) miljoner kronor.

• Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 18 % till 3,86 (3,26) kronor efter utspädning.

• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 2 753 (283) miljoner kronor.

• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 751 (–45) miljoner kronor.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 303 (1 110) miljoner kronor.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1 249 (1 296) miljoner kronor motsvarande 3,53 (3,63) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

• Nettoinvesteringarna uppgick till 2 204 (3 523) miljoner kronor.



Andra kvartalet 2021:

• Hyresintäkterna ökade med 8 % till 775 miljoner kronor (715 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

• Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 727 (612) miljoner kronor.

• Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 23 % till 2,06 (1,68) kronor efter utspädning.

• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 970 (–214) miljoner kronor.

• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 525 (83) miljoner kronor.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 146 (361) miljoner kronor.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 835 (880) miljoner kronor motsvarande 2,43 (2,52) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

• Nettoinvesteringarna uppgick till 1 233 (293) miljoner kronor varav 1 157 (111) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen