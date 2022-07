David Mindus, vd för Sagax. Bild: Sagax

Sagax förvärvar för 623 miljoner – och justerar prognosen för 2022

Transaktioner Sagax har genom sex separata transaktioner förvärvat sammanlagt 18 fastigheter för motsvarande 623 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 66 900 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 60 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 95 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 3,9 år.

Annons

Av förvärven har motsvarande 471 miljoner kronor tillträtts. Återstående 152 miljoner kronor beräknas tillträdas under det tredje och fjärde kvartalet 2022. Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Finland (350 miljoner kronor), Frankrike (124 miljoner kronor), Spanien (121 miljoner kronor) samt Nederländerna (28 miljoner kronor). Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt.



Denna förköpsrätt omfattar motsvarande 124 miljoner kronor.



Detta meddelades under gårdagen, några timmar före delårsrapporten som visade följande siffror för januari-juni:



# Hyresintäkterna ökade med 19 % till 1 787 miljoner kronor (1 506 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

# Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 1 620 (1 364) miljoner kronor.

# Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 22 % till 4,69 (3,86) kronor efter utspädning.

# Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 3 113 (2 753) miljoner kronor.

# Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med –2 194 (751) miljoner kronor.

# Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 742 (4 303) miljoner kronor.

# Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1 643 (1 249) miljoner kronor motsvarande 4,77 (3,53) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

# Periodens fastighetsinvesteringar uppgick till 2 578 (2 204) miljoner kronor netto.



ANDRA KVARTALET 2022



# Hyresintäkterna ökade med 16 % till 902 miljoner kronor (775 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

# Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 834 (727) miljoner kronor.

# Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 17 % till 2,42 (2,06) kronor efter utspädning.

# Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 1 707 (970) miljoner kronor.

# Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med – 1 961 (525) miljoner kronor.

# Periodens resultat efter skatt uppgick till 161 (2 146) miljoner kronor.

# Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 973 (835) miljoner kronor motsvarande 2,85 (2,43) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

# Periodens fastighetsinvesteringar uppgick 1 464 (1 233) miljoner kronor varav 1 299 (1 157) miljoner kronor avsåg förvärv.



För 2022 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 3 300 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 3 200 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2021.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

Ämnen