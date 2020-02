Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax förvaltningsresultat 2 miljarder – räknar med drygt 10 procent högre 2021

Bolag Sagax förvaltningsresultat steg med 31 procent under Q4. För helåret steg förvaltningsresultatet med 25 procent, till 2 001 (1 603) miljoner kronor. Bolagets prognos för 2020 är ett förvaltningsresultat om 2 250 miljoner kronor.

2019-siffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 15 % till 2 581 miljoner kronor (2 247 miljoner kronor föregående år).

• Förvaltningsresultatet ökade med 25 % till 2 001 (1 603) miljoner kronor.

• Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 28 % till 5,51 (4,31) kronor efter utspädning.

• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 956 (1 878) miljoner kronor.

• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 884 (289) miljoner kronor.

• Årets resultat efter skatt uppgick till 4 111 (3 166) miljoner kronor.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 20 % till 1 795 (1 490) miljoner kronor motsvarande 4,86 (3,95) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

• Nettoinvesteringarna uppgick till 2 090 (3 437) miljoner kronor varav 2 836 (3 026) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

• Styrelsen föreslår att den ordinarie utdelningen per A- och B-aktie höjs till 1,30 (1,00) kronor. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D- och preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy och motsvarar 33,0 % (34,6 %) av förvaltningsresultatet. Därutöver föreslås en sakutdelning av aktier i Torslanda Property Investment AB (publ) till Sagax stamaktieägare av serie A och serie B. Varje 30 stamaktier av serie A respektive serie B föreslås ge rätt till en (1) aktie i Torslanda Property Investment AB (publ) efter aktiesplit 10:1 i Torslanda Property Investment AB:s aktie.



Q4 2019:

• Hyresintäkterna ökade med 12 % till 663 (591) miljoner kronor.

• Förvaltningsresultatet ökade med 29 % till 518 (403) miljoner kronor.

• Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 31 % till 1,43 (1,09) kronor efter utspädning.

• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 148 (479) miljoner kronor.

• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 192 (13) miljoner kronor.

• Resultat efter skatt uppgick till 1 529 (767) miljoner kronor.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 426 (316) miljoner kronor motsvarande 1,14 (0,81) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

• Nettoinvesteringarna uppgick till 593 (994) miljoner kronor varav 921 (776) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.



Prognos för 2020:

För 2020 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 250 miljoner kronor. Sagax pressmeddelade den 24 januari 2020 att bolaget ingått ett villkorat avtal avseende förvärv av 37 fastigheter i Spanien för motsvarande 1 560 miljoner kronor. Villkoren för förvärvet är ännu ej uppfyllda och investeringen är således inte beaktad i ovanstående prognos.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

