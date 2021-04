Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax fortsätter öka i Nyfosa

Bolag Under mars månad köpte Sagax ytterligare drygt 2,4 miljoner aktier i Nyfosa.

Uppgifterna kommer från ägardatatjänsten Holdings senaste uppdatering och rapporteras av Nyhetsbyrån Direkt.



I och med köpen har Sagax innehav Nyfosa därmed ökat till nästan 14 miljoner aktier och andelen har under månaden gått från 6,3 till 7,6 procent.



Sagax har varit ägare i Nyfosa sedan bolaget under det fjärde kvartalet 2018 köpte 4,7 miljoner aktier och är Nyfosas tredje största ägare. Enligt historiken i Holdings databas har Sagax ökat innehavet under flera omgångar 2020 och 2021.



Sagax äger även, utöver aktierna i Nyfosa, drygt 14 procent av NP3.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

