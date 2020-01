Annika Edström. Bild: Cushman & Wakefield

Så påverkar demografin globalt fastigheter och arbetsplatser framöver

Bolag Cushman & Wakefields rapport “Demographic Shifts: The World in 2030" visar på nya möjligheter och utmaningar för världens städer när ytterligare 693 miljoner Baby Boomers når pensionsålder och 1,3 miljarder av Generation Z äntrar arbetsmarknaden.

Under det kommande decenniet kommer Baby Boomer-generationen pensioneras samtidigt som Generation Z kliver in på arbetsmarknaden. Detta, i kombination med andra demografiska förändringar, kommer att ha stor påverkan för kommersiella hyresgäster, investerare och beslutsfattare världen över. Den nya globala rapporten “Demographic Shifts: The World in 2030" från Cushman & Wakefield belyser alla dessa intressenters behov av att förstå hur fastighetsmarknaden påverkas och hur man bör positionera sig för att maximera möjligheterna.



När en köpstark generation som Baby Boomers lämnar arbetsmarknaden ökar den generella efterfrågan globalt på resor (flyg, hotell och kryssningar), medicin och sjukvård, traditionell fysisk handel, flerfamiljshus och anpassade bostäder. När Gen Z, som är uppvuxna med mobil teknologi, gör entré på arbetsmarknaden gynnas de företag som upplevs ha kommit långt i sitt digitala arbete eftersom generationen förväntar sig att tekniken på arbetsplatsen ska fungera fullt sömlöst.



I rapporten analyserar Cushman & Wakefield hur de omfattande demografiska förändringarna påverkar världen när den sista tredjedelen ur Baby Boomer-generationen, bestående av 693 miljoner personer, når pensionsålder - samtidigt som 1,3 miljarder ur Generation Z debuterar på arbetsmarknaden. Rapporten belyser även en rad utmärkande drag för de generationer som är aktiva på arbetsmarknaden: Baby Boomers, Gen X, Millennials och Gen Z, däribland livsstil samt syn på arbete liksom hur dessa generationers värderingar, vanor och ekonomiska förutsättningar kommer att påverka världens städer under kommande decennium.



Dr Dominic Brown, rapportförfattare och Head of Insight & Analysis, Asia Pacific på Cushman & Wakefield säger:

– Dessa demografiska trender kommer att forma tillväxttakten i städer världen över. Städer behöver etablera sig som "platser" för att attrahera talang och därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar för både kommersiella hyresgäster och investerare.



Annika Edström, Head of What´s Next på Cushman & Wakefield i Sverige, säger:

– I början av ett nytt decennium är det extra intressant att se hur efterfrågeutvecklingen kan komma att förändras framöver. När det gäller den köpstarka grupp som går i pension under decenniet är det viktigt att handelsfastigheter tillgodoser målgruppens konsumtionsmönster och tillgänglighetspreferenser, något som exempelvis kan gynna den fysiska handeln. Samtidigt behöver arbetet med att skapa uppkopplade arbetsplatser utvecklas ytterligare för att tillgodose yngre generationers förväntningar om flexibilitet. Vikten av utvecklade och uppkopplade arbetsplatser är något som vi på Cushman & Wakefield redan under 2019 sett påverkar fastighetsvärderingen positivt.



Cushman & Wakefield har jämfört tillväxten på arbetskraft och BNP i mer än 137 städer världen över. Studien visar att världens topp-presterande städer, de med positiv utveckling för båda faktorerna, främst återfinns i sydöstra Asien och Indien, vilket ger positiva utsikter för utvecklingen av fastighetsmarknaden på dessa platser. Städer med hög produktivitet, dvs endast hög BNP, är främst belägna i Kina. De flesta länderna i Europa och Nordamerika – mer mogna marknader – bedöms ha låg, eller till och med minskande produktivitet under perioden. Effekterna av detta kan påverka fastighetsmarknaderna som därmed behöver analyseras ytterligare. Mätningarna visar en god arbetskraftstillväxt i Stockholm samtidigt som staden hamnar under medel gällande BNP-utveckling.



Annika Edström fortsätter:

– I Sverige och Europa ser vi en utveckling mot att fastighetsägare kan komma att behöva bli mer aktiva i förvaltningen och hjälpa kommersiella hyresgäster att tillgodose kunders och anställdas behov för att därigenom säkerställa en attraktiv avkastning.

