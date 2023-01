Så många miljarder förlorade börsbolagen under 2022

Lista Fastighetssveriges sammanställning av börsutvecklingen för fastighetsbolagen på de två största listorna under 2022 visar att bolagen tillsammans förlorade nästan en halv biljard kronor i börsvärde under det historiskt tuffa börsåret. Här presenteras en lista över hur mycket de enskilda bolagen tappade på börsen under förra året.