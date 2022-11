Så kan transaktionsmarknaden påverkas av historiska raset

Bolag Pangeas analyschef Mikael Söderlundh ser i sin pipeline att de kommer att vara aktiva framöver trots att transaktionsmarknaden just nu är väldigt avvaktande. Det stora raset för fastighetsaktier under 2022 skulle kunna trigga en del intressanta typer av affärer och här berättar han mer om de olika effekterna som skulle kunna materialiseras under 2023.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se