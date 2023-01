Så insynshandlade branschtopparna under jul- och nyårsveckorna

Lista De flesta insynspersoner har suttit still i båten under mellandagarna och starten av det nya året, men i ett antal bolag har flera toppar fyllt på eller avyttrat aktier under ledigheten. Här presenterar Fastighetssverige en lista över den insynshandel som skett under jul- och nyårsveckorna.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se