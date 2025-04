Hanna Candell, vd för Helsingborgs City Bild: Helsingborgs City

Så har bolaget sänkt vakansen i stadskärnan

Uthyrning Sedan 2022 har HBG City tillsammans med fastighetsägarna tagit ett kraftfullt grepp i arbetet för att ställa om till framtidens stadskärna. I början av 2022 mättes vakansgraden i city till åtta procent och nu tre år senare är motsvarande siffra nere på fem procent vakanta ytor. Ett resultat av att i samverkan ha fokuserat på rätt aktör på rätt plats.

Fastighetsägarna City är ett nätverk för fastighetsägare med kommersiella fastigheter i Helsingborg city. Tillsammans med Cityföreningen och Helsingborgs stad äger man bolaget HBG City. I dag består nätverket av omkring 25 anslutna företag som samverkar med fokus på utveckling av stråk och platser samt kring etableringsfrågan. Något som har gett resultat. I början av 2022 mättes vakansgraden i city till åtta procent och nu tre år senare är motsvarande siffra nere på fem procent vakanta ytor.

– Det är fantastiskt att vi lyckats vända trenden kring lediga lokaler i stadskärnan genom nya arbetssätt och samarbeten. Under 2025 tar vi även ett grepp kring kontorsmarknaden i city tillsammans med Helsingborgs stad och Fastighetsägarna City. Vill man öppna verksamhet i stadskärnan kan vi idag hjälpa företagare och entreprenör att hitta rätt lokal på rätt plats i city, ett arbetssätt som inspirerat fler städer i landet att ta efter, säger Hanna Candell, vd HBG City.



Sedan 2019 mäter HBG City vakansgraden i stadskärnan. Vakansgradsmätningen genomförs årligen under januari månad och görs genom en fysisk räkning av antalet tomma lokaler på gatuplan där man även kartlägger var lokalerna är belägna. Det finns i dagsläget 678 kommersiellt uthyrbara ytor i Helsingborgs centrala delar (Tågagatan/Drottninggatan på Norr till Södergatan/Furutorpsgatan på Söder.) I mätningen har man tagit hänsyn till den publika uppfattningen av lokalerna, det vill säga pågående verksamhet eller tydlig fysisk markering/foliering att lokalen är uthyrd för framtida verksamhet (med öppning i närtid), då räknas lokalen som aktiv. Är lokalen stängd, tömd eller omfattas av en pågående renovering, utan hänvisning till kommande verksamhet eller syfte med renoveringen, har den räknats som ej aktiv.



Under 2024 har etableringsarbetet haft fortsatt fokus på att attrahera ett utbud som stärker stadskärnan istället för att konkurrera med extern- och e-handel. Sedan 2023 har HBG City arbetat aktivt med att ta fram stråkstrategier för viktiga platser i city. Arbetet görs i samarbetet med besökare, boende, näringsidkare, fastighetsägare och staden med syfte att få ett gemensamt "verktyg" i det fortsatta arbetet med att stärka upp ett område vad avser miljö, innehåll och aktiviteter. Förra året tog man även fram ett digitalt säljmaterial för att på ett tydligt, informativt och inspirerande sätt kunna locka potentiella hyresgäster till att etablera sig i stadskärnan.

– Vi har sedan några år tillbaka verkat för att stärka samarbetet mellan de olika fastighetsägarna i city med målsättningen att hjälpa varandra att bearbeta potentiella aktörer. Med en samsyn och tydliga strategier för våra stråk har vi skapat goda förutsättningar för att "handplocka" aktörer inom det segment där vi identifierat ett behov i stadskärnan. Glädjande nog så har vi kommit en bit på vägen vilket inte minst den senaste mätningen visar. Sedan 2022 har vi lockat närmre 80 nya etableringar till city varav över 30 aktörer under förra året. Något vi ser som extremt positivt i tider när den fysiska handeln, generellt sett, stått inför utmanade tider, säger Martin Klinteberg, etableringsansvarig HBG City.

