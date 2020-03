Hufvudstadens tf vd Bo Wikare och Castellums vd Henrik Saxborn. Bild: Hufvudstaden/Castellum

Så gör bolagen för att minska smittspridning på årsstämmorna

Bolag Både Hufvudstaden och Castellum har ändrat sina årsstämmerutiner till följd av det nya coronaviruset.

Hufvudstadens stämma hålls den 19 mars kl 15.30 på Grand Hôtel, Stockholm. Hufvudstaden skriver:

# Hufvudstadens anställda som under 14 dagar före årsstämman besökt riskområden kommer inte att närvara i stämmolokalen. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att vidta motsvarande försiktighetsåtgärder.

# Ingen förtäring kommer att erbjudas.

# Planerade anföranden begränsas till några få minuter.

# Styrelseledamöter och ledande befattningshavare närvarar vid årsstämman i begränsad omfattning.



Castellums stämma hålls den 19 mars klockan 17 i Runan, Chalmers kårhus, Göteborg. Castellum skriver:

# Inregistrering sker först från kl. 16:30 och fram till inregistrering får aktieägare vänligen vänta utomhus. I syfte att minska smittspridning kan inslussning orsaka ytterligare väntetid

# Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas

# Bolagets styrelseordförande och vd kommer inte att hålla några anföranden vid årsstämman. Dessa spelas istället in och görs tillgängliga på www.castellum.se kl. 09:00 dagen då årsstämman hålls

# Antalet närvarande icke aktieägare, styrelseledamöter och medlemmar av företagsledningen, kommer att begränsas

# Garderobshanteringen kommer att vara stängd och alla närvarande uppmanas ta med sina ytterkläder in i lokalen

# Valet av lokal, Runan, Chalmers Kårhus, kvarstår men alla närvarande placeras väl utspridda i rummet

# Årsstämman kommer att minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks. Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.

# Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp förväntas avstå från deltagande och kan rösta via ombud.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

