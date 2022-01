Nya akutsjukhuset i Växjö. Bild: Arkitema

Så blir Växjös nya akutsjukhus

Bygg/Arkitektur Arkitektteamet Arkitema och LINK Arkitektur, i samarbete med Arkitektbolaget, har valts ut för gestaltningen av Växjös nya akutsjukhus. I stor konkurrens i ett parallellt uppdrag tilldelades teamet det fortsatta uppdraget tillsammans med Skanska.

"Teamet har visat stor lyhördhet och har använt den korta uppdragstiden till att utveckla förslaget i en positiv riktning. Teamet har också visat ett starkt engagemang för att driva på utvecklingen att bygga med lågt klimatavtryck och liten energianvändning. Av de tre förslagen visar detta förslag mest elasticitet, dvs god möjlighet att bygga ut sjukhuset i framtiden", skriver bedömningsgruppen i sitt utlåtande.



– Vi är förstås oerhört glada och stolta att få förtroendet. Inte minst ser teamet fram emot att fortsätta det goda samarbetet med Skanska och Region Kronoberg för att skapa ett framtidssäkrat sjukhus i Småland, säger Urban Blomberg, uppdragansvarig arkitekt och Partner på Arkitema.



En förutsättning för det fortsatta uppdraget är ett formellt investeringsbeslut om att bygga ett nytt akutsjukhus som tas vid Region Kronobergs fullmäktigemöte den 2 mars.



Stor omsorg har lagts vid att passa in den nya byggnaden i det omgivande kulturlandskapet och låta byggnaden smälta in väl. Inspirationen kommer från den lokala byggnadstraditionen där stora lador, gamla industribyggnader och stadens gamla trähus möter en modern gestaltning. Läget intill ån ger en utomhusupplevelse genom ett promenadstråk som bjuder in alla Kronobergare och bidrar till att sudda ut känslan av ett klassiskt sjukhus. I stor utsträckning bevaras naturen i linje med både biologisk mångfald och forskning som visar att utblick, gott dagsljus samt fönster och balkonger som tar in naturen kan bidra till hälsa och läkning.



– Vi har fått en riktigt fin start på projektet och jag gläds åt att arbeta vidare med ett projekt där höga hållbarhetskrav möter god gestaltning för att bilda ett kostnadseffektivt sjukhus med patienten i centrum, säger Anna Espling Rolf, biträdande uppdragsansvarig och ansvarig för sjukhusarkitektur på LINK Arkitektur.



Sjukhuset ska vara lättarbetat för personalen, lätt att ta sig till och lättorienterat. Med korta gångavstånd, god överblickbarhet för personalen och separerade flöden får kronobergarna ett effektivt och patientsäkert sjukhus.



Vägledande för projektet är höga ambitioner inom hållbarhet, på lång såväl som kort sikt. Fokus har legat på att minska energiförbrukningen och materialens klimatpåverkan samt på att optimera byggnadens utformning. Med framtiden i åtanke, har sjukhuset en robust och rationell struktur som också tål att byggas ut med minimal påverkan på ett sjukhus i drift.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

