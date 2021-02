Gestaltningen av byggnaden som bland annat kommer inrymma Västlänkens östra stationsuppgång i Region City i Göteborg börjar ta form. Bild: Krook & Tjäder

Så blir nya stationshuset i Region City

Bygg/Arkitektur Jernhusen väljer efter parallellt uppdrag att samarbeta med arkitektbyrån Krook & Tjäder för den första byggnaden i Region City i Göteborg.

Gestaltningen av byggnaden som bland annat kommer inrymma Västlänkens östra stationsuppgång i RegionCity i Göteborg börjar ta form. Projektet omfattar 34 000 kvadratmeter och kommer ge plats åt en station, stationsservice, handel, restauranger och 1 500 arbetsplatser. Byggnation påbörjas 2023 och fastigheten kommer vara klar för inflyttning redan 2026.



Eftersom byggnaden ska ställas på Västlänkens konstruktion har stora delar av geometrin varit given. Fokus har därför varit på gestaltning av fasad, byggnadsvolym och stationsentré, med utgångspunkt i helhetskonceptet för RegionCity.

– Det är kul att vi har kommit så här långt med denna viktiga byggnad. Nu fortsätter vi utvecklingen av stadsdelen RegionCity som helhet, mot en tät, trygg och levande stadsdel som med ett integrerat järnvägsnät knyter ihop Göteborg med regionen, Sverige och Europa säger Roger Sundbom Regionchef projektutveckling Jernhusen



Bedömningen av de fyra parallella framtagna förslagen har gjorts av en grupp bestående av representanter från Jernhusen, Göteborgs Stadsbyggnadskontor, NCC och med Per Bornstein som sakkunnig arkitekt.

– Vi uppskattade speciellt Krook & Tjäders konsekventa nyttjande av trä och den tydligt markerade stationsentrén, med ett vackert entrérum som var det i särklass mest uttrycksfulla motivet bland de redovisade förslaget säger Per Bornstein



Förslagets styrka är gestaltningen som signalerar symbolbyggnad på långt håll men också fungerar väl i den mänskliga skalan längs trottoaren.

– Att få möjlighet att vara med och utforma den första etappen av den nya stadsdelen RegionCity här i Göteborg är oerhört spännande och vi har den största respekt för de utmaningar vi står inför säger Pontus Orrbacke arkitekt på Krook & Tjäder Göteborg.

