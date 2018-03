Så blir nya Gallerian

Publicerad den 15 Mars 2018

Bygg/Arkitektur Nu presenteras visionsbilderna för Gallerian som visar hur ombyggnationen kommer se ut när allt står klart 2019.

– Det här är dels Stockholms men också hela Sveriges galleria. Vi vill ta Gallerian in i framtiden, vilket är precis det vi håller på med just nu. Vi skapar en mer tillgänglig och attraktiv plats och tillsammans med hela Urban Escape-kvarteret kommer nya Gallerian att höja pulsen i city, säger Henriette Johansson, marknadsområdeschef Urban Escape.



Omvandlingen innebär en förändring både vad gäller form och innehåll. Det byggs en ny övervåning och handelsplatsen breddar sin mix av butiker, servicetjänster samt mat och dryck. Dessutom förändras interiören med nya golv, kontrastrika fasader, belysning och grönska. Gallerian länkas samman med resten av kvarteret genom nya entréer, vilket ska bidra till ett mer öppet, levande och inbjudande kvarter.



– Nu går vi in i slutfasen av detta spännande projekt där de sista pusselbitarna läggs under året. Målsnöret närmar sig med stormsteg och vi ser verkligen fram emot att presentera nya Gallerian för stockholmarna och stadens besökare, säger Henriette Johansson.



Ombyggnationen är en del i det omfattande stadsutvecklingsprojektet Urban Escape där Gallerian utgör hjärtat i kvarteret. Just nu byggs ett nytt hus i korsningen Regeringsgatan/Hamngatan där Gallerian tar plats i den nedre delen. Till årets julhandel är huset färdigbyggt och den del av handelsplatsen som då invigs. Hela ombyggnationen är klar under 2019.

