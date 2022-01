Så blir nya Centralstaden i Stockholm

Bygg/Arkitektur Igår presenterade Jernhusen det vinnande förslaget till utvecklingen av Centralstaden i Stockholm, framtaget av Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group. Projektet, som innebär en överdäckning av spårområdet och en fördubblad resenärskapacitet på Sveriges mest centrala plats, tar nu ett viktigt steg mot kommande plansamråd planerat till 2023.

Projektet Centralstaden, som omfattar Stockholms Centralstation och centralstationsområde, innebär en kombinerad infrastruktur- och stadsutvecklingssatsning.

– Jernhusens uppdrag är att utveckla trygga, hållbara miljöer över hela landet som gör det kollektiva och hållbara resandet mer attraktivt. För att Stockholms central ska förbli en sådan plats, och för att vi ska kunna möta den kraftiga ökningen av Sveriges tågresande, behöver centralstationsområdet växa, säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.



Jernhusen har under 2021 lett ett parallellt arkitektuppdrag för utvecklingen av centralstationsområdet i nära samverkan med Stockholms stad och Trafikverket. Det vinnande förslaget är framtaget av Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group.



Londonbaserade huvudarkitekterna Foster + Partners tillsammans med svenska Marge Arkitekter tror att de blandade erfarenheterna i teamet har utgjort en av de viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet.

– Det här är ett historiskt uppdrag. Vi är oerhört hedrade över förtroendet att få arbeta vidare med vårt förslag. Stockholm är en unik stad med historiska stadssilhuetter, och vi tror att vårt förslag kan skapa en meningsfull sammankoppling mellan staden och centralstationsområdet, samtidigt som det skapar levande, gröna stadsrum där människor kan mötas och ett centralt fokus för hållbart resande i hjärtat av Stockholm, säger Angus Campbell, arkitekt på Foster + Partners.



Pye Aurell Ehrström från Marge Arkitekter fyller i:

– Det är fantastiskt att få vara med att utveckla Centralstationen och återskapa dess dignitet i stadsrummet. Samtidigt som vi adderar mer stadsliv genom nya blandade kvarter som knyter an till platsen, järnvägen och till Stockholm.



Centralstationen i Stockholm är Sveriges mest centrala plats, över 230 000 resenärer passerar dagligen. En omvandling av både stationsbyggnaden och spårområdet, som däckas över och får nya kvarter i harmoni med gamla Klarakvarteren, blir också nyckeln till att lösa en infrastrukturell utmaning.

– Idag börjar eller slutar åtta av tio av landets alla tågresor i Stockholm. 2045 förväntas tågresandet ha ökat med över femtio procent. Genom att utveckla hela centralstationsområdet möter vi behovet av en utvecklad infrastruktur vid Sveriges största mobilitetsnav och mest centrala plats, säger Daniel Markström, regionchef projektutveckling Stockholm på Jernhusen.



Utvecklingsarbetet som pågått sedan 2017 har drivits i nära samverkan med Stockholms stad och Trafikverket. Det utvalda förslaget arbetas vidare som en del av detaljplanearbetet och markerar ett viktigt steg mot det kommande plansamråd, planerat till 2023.

– Utvecklingen av Centralstationen stärker hela regionens attraktionskraft och öppnar upp för tillskapandet av tiotusentals jobb. Förslaget ger också en unik möjlighet att läka ett sår mitt i Stockholms hjärta genom nya attraktiva gaturum och återskapandet av flöden i stadsnätet från gamla Klara. Det betyder mycket för Stockholm. Vi ser nu fram emot att följa processen mot plansamråd, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad.



Enligt Trafikverkets prognoser kommer tågresandet ha ökat med mer än 50 procent till 2045. Redan innan 2030 är det fullt på spåren under rusningstimmarna.

– Stockholms central har stora behov av upprustning, både för att klara ett ökat resande och för att skapa en bättre resenärsmiljö och Trafikverket är positiva till att vara med i denna utveckling. Stockholms central är landets viktigaste knutpunkt och utgör grunden för såväl regionens kommunikationer som för hela Sveriges järnvägsnät, säger Helena Sundberg, regional direktör, Trafikverket.



Samtliga arkitektteam som var med i slutskedet av det parallella arkitektuppdraget:



CF Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins.

Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group.

KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio.

Snøhetta, 3XN, GXN och Arup.

