Tham & Videgård Arkitekter vinner tävlingen om att rita fjärde tornet vid Korsvägen i Göteborg. Bild: Tham & Videgård Arkitekter

Så blir fjärde tornet vid Gothia Towers

Bygg/Arkitektur Av fyra finalistbidrag är det Tham & Videgård som utses till vinnare i tävlingen om att få gestalta Svenska Mässans fjärde torn, +One, vid Korsvägen i Göteborg.

– Vinnaren har presenterat ett magnifikt torn, påtagligt högre än befintliga Gothia Towers, och ett nytt landmärke i staden, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef på Svenska Mässan Gothia Towers. +One inkluderar också en helt ny välkomnande entré som suddar ut gränsen mellan ute och inne. Vi är oerhört stolta över att ytterligare kunna stärka vår attraktionskraft och samtidigt vara en katalysator som tillför staden och näringslivet i Göteborg nya värden, säger Carin Kindbom.



Bedömningsgruppen har bestått av representanter från Svenska Mässan Stiftelse, Sveriges Arkitekter samt Göteborgs stad. Ytterligare sakkunniga representanter har också deltagit i utvärderingsprocessen som påbörjades i samband med tävlingens start för snart ett år sedan. Utgångspunkten var ett fjärde torn som rymmer omkring 400 hotellrum, mötesytor, restauranger, kontor och en terrass med plats för 1 200 minglande gäster.



– Det har varit en mycket omfattande och gedigen urvals- och bedömningsprocess med fyra verkligt högklassiga tävlingsbidrag i finalomgången, säger Roger Holtback, styrelseordförande på Svenska Mässan Stiftelse. Uppdraget utgick ifrån att vi ville skapa en sammanhängande och samtidigt förnyande byggnation med hög kvalitet gällande såväl den arkitektoniska gestaltningen som genomförbarheten, med tydlig förankring i vår historia och stadsmiljö. Till sist föll valet enhälligt på Tham & Videgård som vi tackar och gratulerar, säger Roger Holtback.



Utdrag av motivering:

"Förslaget har fångat Svenska Mässans själ och kärlek till Göteborg som festlig mötesplats. Bedömningsgruppen delar Tham & Videgårds stadsbyggnadsanalys som beskriver mötet mellan staden och tornet i en skala som stämmer med Göteborg. Det blir som helhet ett nytt gränssnitt mellan staden och mötesplatsen, och ett tydligt landmärke i staden. Förslaget uppvisar bäst måluppfyllelse avseende arkitektonisk gestaltning, flödeshantering och utblick mot staden. Förslaget skapar förutsättningar för en öppen, spännande och stimulerande miljö som integreras i Svenska Mässans verksamhet, där matupplevelser, kultur och evenemang blandas med möten och mässor runt om i hela anläggningen."



– Vi är fantastiskt glada över att bedömningsgruppen enats om vårt förslag, säger Bolle Tham och Martin Videgård, ansvariga arkitekter på Tham & Videgård Arkitekter. +One är ett oerhört spännande och prestigefullt projekt att få vara med om att gestalta för Svenska Mässan Gothia Towers.



– Vår vision är att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen, säger Carin Kindbom. Vi måste hela tiden utvecklas för att ligga i nivå med internationella konkurrenter och med +One kommer vi att kunna ge ytterligare dimensioner i vårt helhetserbjudande.



Närmast väntar detaljplanearbetet som beräknas börja under år 2020.



Fakta gestaltningstävlingen:



I november 2018 inbjöds arkitektkontor att skicka in sitt intresse för att delta i tävlingen om att gestalta Svenska Mässan Gothia Towers fjärde torn med ny huvudentré. Utav 57 svenska och internationella byråer, valdes fem finalister ut och av dessa fullföljde fyra uppdraget:



Schmidt Hammer Lassen Architects

Tham & Videgård Arkitekter

White Arkitekter

Wingårdhs Arkitektkontor



Bedömningsgruppen:



Roger Holtback, styrelseordförande, Svenska Mässan Stiftelse

Christel Armstrong Darvik, styrelseledamot Svenska Mässan Stiftelse

Carin Kindbom, vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers

Joachim Hult, fastighetsdirektör, Svenska Mässan Gothia Towers

Olof Hallberg, sakkunnig arkitekt ABAKO Arkitekter

Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad

Simon Wallqvist, planarkitekt, Göteborgs stad

Karolina Keyzer, tidigare stadsarkitekt i Stockholm, arkitekt OKK+

Stina Malm, arkitekt, Johannes Norlander Arkitektur

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

