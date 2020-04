Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine. Bild: Eastnine

Ryska corona-åtgärder drabbar Eastnine

Bolag Coronakrisen tvingar Eastnines intressebolag MFG att hålla butiker stängda.

Coronakrisen påverkar Eastnines intressebolag, den ryska modekedjan Melon Fashion Group (MFG) negativt. Samtliga butiker är stängda sedan 1 april och förväntas vara stängda under april månad. Coronakrisen har också inneburit en försvagning av rubelns kurs gentemot euron under första kvartalet 2020.



I syfte att begränsa spridningen av coronavirus har den ryske presidenten Vladimir Putin beslutat att ge Rysslands befolkning ledigt från slutet av mars till slutet av april 2020. Bland annat detta har inneburit att samtliga MFG:s butiker är stängda från 1 april 2020 och förväntas förbli stängda månaden ut. E-handeln, som svarade för cirka 20 procent av bolagets försäljning före coronapandemin, är fortfarande igång.



Coronakrisen har också påverkat värdet på rubeln som fallit med 19 procent mot euron under första kvartalet 2020.

- Nicklas Tollesson

