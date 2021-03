Rusta öppnar fem nya varuhus i Sverige på en dag. Bild: Rusta

Rusta öppnar fem nya varuhus på en dag

Bolag Idag öppnar Rusta fem nya varuhus, alla på hemmamarknaden Sverige. Expansionen sker efter en kraftig tillväxt på samtliga marknader under 2020.

– Vår expansionsplan ligger fast, vi ska växa med 16–20 varuhus per år, framför allt i Tyskland, Finland och Norge. I Sverige är målet att i år bli den mest hållbara lågprisaktören, säger Rustas vd Göran Westerberg.



De fem varuhusen som öppnar den 24 mars ligger i Kristianstad, Kristinehamn, Ljungby, Västervik och i Södertälje. I Kristianstad och Västervik är det omöppningar i nya lokaler, medan det i Kristinehamn, Ljungby och Södertälje är helt nya etableringar.



Därmed är kedjan uppe i totalt 173 varuhus i Sverige, Finland, Norge och Tyskland. Planen är en tillväxttakt på cirka 10 procent nya varuhus per år.

– Vi vill att fler ska kunna handla kvalitetsprodukter till lägsta pris. I Norge och Finland räknar vi med att dubbla antalet varuhus, samtidigt som vi fortsätter att arbeta oss in på den tyska marknaden. I Sverige ser vi utrymme att gå från 100 till 120 varuhus, säger Göran Westerberg.



Expansionen sker efter ett 2020 där omsättningen andra halvåret ökade med 14 procent jämfört med samma period 2019.

– Våra medarbetare har varit fantastiska på att skapa en säker arbetsplats och trygga varuhus för våra kunder. Vi ställde in Black Friday och har haft vakter vid våra 30 största varuhus för att undvika trängsel. Att vi trots det gör ett så bra år är helt och hållet medarbetarnas förtjänst, säger Göran Westerberg.



Rustas varuhus

Rusta driver i och med nyöppningarna 173 varuhus, varav 103 i Sverige, 37 i Norge, 29 i Finland och 4 i Tyskland. De fem nyöppnade varuhusen är mellan 2 100 och 2 250 kvadratmeter stora och ligger i Kristianstad, Kristinehamn, Ljungby, Västervik och Södertälje

- Andreas Lithander

