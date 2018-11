Rusning förväntas till köpcentrumen på Black Friday

Publicerad den 21 November 2018

tweet

Handel Ny statistik från HUI och Viametrics visar att Black Friday driver upp köpcentrumbesöken med 60 procent jämfört med under en vanlig fredag. Detta motsvarar mer än en halv miljon extra besök på en och samma dag. Trots en hög nätaktivitet bland konsumenterna under shoppingdagen väljer många att besöka den fysiska handeln för att leta fynd.

I den tredje utgåvan av rapporten Benchmark Index (BIX), framtagen av HUI Research och Viametrics, har fördelningen av besöksflöden i köpcentrum under årets månader, veckodagar och högtider analyserats. Besöksflödena i köpcentrumen följer mönstret för detaljhandelns månatliga försäljning, men med vissa undantag. Vårens och försommarens högtider har överlag en negativ effekt på köpcentrumbesöken. Detta beror bland annat på att dessa högtider är matbetonade, vilket istället gynnar handelsområden och stormarknader där en stor andel av inköpen görs.



Det fjärde kvartalet visar på en helt annan utveckling än årets första nio månader. Den stora skillnaden stavas Black Friday och är ett relativt nytt fenomen i Sverige. I Sverige har Black Friday främst fått fäste på nätet och förra året bedömde PostNord att svenskarna handlade för 5,3 miljarder kronor bara under denna dag, vilket var mer än dubbelt så mycket som under en genomsnittlig dag. Effekten för den fysiska handeln har inte varit lika tydlig, men ny statistik framtagen inom ramen för BIX visar att köpcentrumens besöksflöden var 60 procent högre under Black Friday än under en vanlig fredag förra året. I praktiken innebär detta mer än en halv miljon extra köpcentrumbesök under en och samma dag. Försäljningen bedöms, av bland andra Svensk Handel och PostNord, öka även under årets Black Friday, vilket sannolikt skulle innebära ännu större besöksflöden i köpcentrumen än tidigare.

– Många konsumenter väljer att besöka köpcentrum under Black Friday för att testa och botanisera bland produkter. Sannolikt beror en del av ökningen på att konsumenter valt att handla på nätet, men hämta ut varorna i butik, säger Patrik Elfwing, vd för Viametrics.



December är traditionellt sett en mycket stark månad för handeln, köpcentrumen inkluderade, även om Black Friday inneburit en viss konsumtionsförskjutning till november. Besöksflödena i köpcentrumen ökar i takt med att julen närmar sig och de stora topparna inträffar enligt BIX-rapporten under dagarna närmast före jul. Under 2017 var till exempel fredagen den 22 december en besöksmässigt större dag än Black Friday.

– Många fick sin lön den 22 december förra året och passade då på att handla julklappar under lunchen eller på vägen hem från jobbet. Köpcentrumen har en stor fördel under de sista dagarna före jul då färre e-handlare kan garantera leveranser innan julafton. Många konsumenter väljer då fysiska butiker i allt större utsträckning för sina sista julklappsinköp, säger Tobias Rönnberg, analytiker HUI.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

De har ökat sina hyresintäkter mest Lista Fastighetssverige har sammanställt vilka noterade fastighetsbolag som ökat sina hyresintäkter mest – och minst – under 2018. Här är hela listan.

"Nu har vi fått portföljen dit vi vill" Bolag Efter att ha renodlat portföljen ordentligt är transaktionsräven Jan-Erik Höjvall redo att dra ner något på affärstempot. För Fastighetssverige berättar Amasten-vd:n vad bolaget kommer att fokusera på istället. Amasten säljer kommersiella fastigheter Amasten köper i Umeå

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland

Östergötland: Boka upp 31 januari! Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Den 31 januari är det dags för Fastighetsmarknadsdagen Östergötland, den här gången på Konsert & Kongress i Linköping.

Dagen leds av Anna Bellman och Ingemar Rindstig.

Planer på nytt kontorskluster i Uppsala Bygg/Arkitektur Uppsala kommuns industrihus har planer på att omvandla ett industriområde om 72 000 kvadratmeter till kontor, handel, labb och vårdmottagning.

Ny vd: "Vi jobbar hårdare än någonsin" Karriär Sandra Kinge tog nyss över som vd för Eklund Stockholm New York. För Fastighetssverige berättar hon om hur den ansträngda marknaden påverkar verksamheten och varför hon ser ljust på framtiden. Nytt i ledningen hos ESNY

Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostadsrättsprojekt Bostäder JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna bildar tillsammans Trygg Bostadsrättsförening. Syftet är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

Går från Morris Law till Törngren Magnell Karriär Natalie Bretz ansluter som delägare i Törngren Magnell från och med den 1 januari 2019. Hon kommer närmast från Morris Law där hon har varit ansvarig för Stockholmskontorets fastighetsgrupp.

Materialnätverk först ut i Cavok District Bygg/Arkitektur Området kring Linköpings flygplats börjar ta form på allvar. Samtidigt breddas den tidigare inriktningen från flyg till en företagsmiljö med spets inom flyg, rymd och innovativa material. Det första som byggs är fastigheten där materialnätverket Innovative Materials Arena (IMA) kommer att ha en nod för sin verksamhet.

Rusning förväntas till köpcentrumen på Black Friday Handel Ny statistik från HUI och Viametrics visar att Black Friday driver upp köpcentrumbesöken med 60 procent jämfört med under en vanlig fredag. Detta motsvarar mer än en halv miljon extra besök på en och samma dag.

Serneke bygger parkeringshus i Borås Bygg/Arkitektur Serneke har tecknat avtal med Borås kommuns parkeringsbolag om totalentreprenad för stadens nya parkeringshus Vulkanus. Ordersumman uppgår till cirka 70 miljoner kronor.

Hemfosa bygger Socialtjänstens hus i Västerås Bygg/Arkitektur Hemfosa vinner uppdraget att uppföra, Socialtjänstens Hus, i Västerås. Nybyggnationen kommer att ske på Hemfosas fastighet Sigurd 6 i centrala Västerås och planeras stå klar tredje kvartalet 2021. Total investering beräknas uppgå till cirka 245 miljoner kronor.

Transaktionsteamen som stänger störst affärer per anställd Lista I samband med att den svenska rådgivningskartan ritas om i grunden har Fastighetssverige tittat närmare på vilka transaktionsteam som genomför störst säljuppdrag – per anställd.

Så blir nya Stigbergsliden Bostäder Mer än tio års väntan kan snart vara över – här är bostadsutvecklarens planer för den välkända backen i Göteborg.

Därför skjuts profilbygget upp: "Ska inte slarva" Bygg/Arkitektur 33-våningsbygget Pallas Tower i centrala Borås skulle ha påbörjats nu – istället skjuts det upp på obestämd tid. För Fastighetssverige berättar man om vad som ligger bakom beslutet. Detaljplanen för Pallas Tower i Borås klar

Lokalmarknadsdagen

Analys: Hur ser framtiden för fastighetsmarknaden ut? Lokalmarknadsdagen Vår Vilka är de viktigaste trenderna på den svenska marknaden för tillfället och varför ser det ut som det gör? Vilka marknader är hetast och vilka underliggande faktorer ska vi hålla ögonen på? Vad har vi att vänta oss framöver? Svaren ges på Branschens mötesplats i Göteborg den 17 januari! Förutsättningar för framtida fastighe... Kickstarta fastighetsåret 2019 med br...

Internationell sportkedja fortsatt pressad i Sverige Handel Satsande butikskedjan brottas med röda siffror.

P-hus kan få nordens största takodling Bygg/Arkitektur Ett nytt parkeringshus i Masthuggskajen ska inte bara rymma 700 nya parkeringsplatser utan också ge plats till ett växthus och kommersiell verksamhet på taket.

Balder travar in i nytt jätteprojekt Transaktioner Balders nya projekt blir något i hästväg. Nu köper man 83 000 kvadratmeter byggrätt av Stockholms Travsällskap och sätter sig i sulkyn för att utveckla sex kvarter bostäder och kommersiella lokaler för handel och service i Solvallastaden.

Epicenter utvecklar bostadslösning Bostäder Epicenter utvecklar tillsammans med Trede Properties och SEB:s program för tillväxtföretag Greenhouse en unik bostadslösning för Epicenters medlemsföretag: Epicenter Living. Genom samarbetet möjliggörs nya boendealternativ. Ambitionen är att ta hand människorna på Epicenters medlemsföretag och ge dem tillgång till miljösmarta, nyproducerade lägenheter i närförorter.