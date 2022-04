Roc Properties köper enligt plan. Bild: ROC Properties

Roc köper av ägarna enligt plan

Transaktioner Roc Properties förvärvar två fullt uthyrda logistikfastigheter i Rosersberg och Eskilstuna av Kilenkrysset och Bockasjö.

DHL Nordic AB och Apoteket AB är hyresgäster i fastigheterna som har en total yta på 36 129 kvadratmeter.



Genom förvärvet följer Roc Properties den tidigare kommunicerade tillväxtplanen och har per Q1 2022 fastigheter under förvaltning om 73 689 kvadratmeter med ett uppskattat värde om cirka 1,5 miljarder kronor.



DHL-fastigheten är en terminal och omfattar 15 829 kvadratmeter och ligger centralt i Rosersbergs logistikpark. Fastigheten byggdes ut 20/21 med cirka 6 000 kvadratmeter och hyresavtalet löper på tio år.



Apotekets fastighet är bolagets blivande e-handelscenter och har en total uthyrbar yta om 20 300 kvm. Hyresavtalet löper på tio år. Läget är strategiskt placerad i Eskilstuna Logistikpark. Området är ett av Sveriges absolut mest snabbväxande logistikområden med hyresgäster såsom Coop, Amazon, Sportamore och DHL.



Sedan tidigare äger även Roc Properties Åhlens nya lager i Rosersberg omfattande 37 560 kvadratmeter.

Karl Persson, vd Roc Properties:

– Att vi under Q1 kan följa den plan vi har haft från start är ett styrkebesked. Med den mycket solida ägarstruktur som vi har känns det bra att dessa fastigheter utgör plattformen för en fortsatt expansion. De starka hyresgästerna som finns i fastigheterna säkerställer vårt fokus och vi strävar efter att möta deras högt ställda krav på en bra hyresvärd.



ROC Properties, grundat 2021 ägs till 50 procent av Kilenkrysset AB, 25 procent av Bockasjö Holding AB samt 25 procent av Frankenius Equity AB.

Ämnen