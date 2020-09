Robert Göthe. Bild: Cushman & Wakefield

Robert Göthe till M&G Real Estate

Karriär Robert Göthe, närmast från Savills IM, blir ansvarig för M&G Real Estates investeringar och förvaltning i Norden.

Robert Göthe blir Director, Asset and Investment Management och rapporterar till Marc Reijnen, Head of Investment and Asset Management, Continental Europe.



Robert Göthe kommer närmast från rollen som Director of Investments på Savills IM. Han har även varit Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield/DTZ.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

