RO-Gruppen rekryterar Stockholmschef från NCC

Karriär RO-Gruppen har rekryterat Olle Forsberg till rollen som affärsområdeschef i Stockholm, som en del i satsningen för bolagets fortsatta tillväxt. Forsberg kommer senast från rollen som distriktschef respektive head of Sales and Investments på NCC:s norska byggdivision.

RO-Gruppen har som koncern haft en fin utveckling de senaste åren samtidigt som man 2020, för fjärde året i rad, blev utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser.



RO-Gruppen Stockholm är specialiserade på byggnation av kontor och samhällsfastigheter och har idag ett antal pågående projekt inom områdena, bland annat nybyggnation av skolor samt ombyggnad av kontor. Affärsidén är att erbjuda långsiktiga och förtroendefulla samarbeten och utveckla projekten i nära samverkan med kunderna från ett så tidigt skede som möjligt.



Framåt ser man ser en stor potential i att göra ännu mer i Stockholmsregionen, där ledningen idag består av Lars Westman i rollen som affärsområdeschef.



Bolaget förstärks nu med Olle Forsberg, som en del i satsningen för fortsatt tillväxt, affärsutveckling och attraktivt ledarskap.



– Det känns mycket spännande att få in Olle och hans kompetens i RO-Gruppen. Med Olle i laget stärker vi kompetensen i tidiga skeden samtidigt som vi får in en beprövad och uppskattad ledare, säger Andreas Jaldevik, vd på RO-Gruppen.



Olle Forsberg har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och har varit verksam i olika ledande befattningar sedan 2006. De tre senaste åren i Norge där han arbetat som head of Sales and Investment respektive distriktschef på NCC Building Norway.



– Efter många utvecklande år inom NCC känns det spännande att få bli en del av ett expansivt och nytänkande byggföretag som RO-Gruppen. Deras omfattande arbete med företagskultur, värdegrund och ledarskap tilltalar. Det ska bli roligt att tillsammans med Lars Westman få möjligheten att leda Stockholmsbolaget vidare, säger Olle Forsberg.

