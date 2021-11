Gatuvy från rondellen – Skogskullen, Stadsskogen i Alingsås. Bild: RO-Gruppen/Wingårdhs

RO-Gruppen och Stadsporten vinner markanvisning i Alingsås

Bygg/Arkitektur Stadsporten och RO-Gruppen har i samarbete med Wingårdhs arkitekter vunnit markanvisningstävlingen om Skogskullen i Alingsås, i konkurrens med 34 förslag.

Uppdraget var att skapa en hållbar och påtagligt vacker bebyggelse på fastigheten Skogskullen som tydligt knyter an till Alingsås småstadskaraktär, historiska byggnadstradition och särart.



Förslaget innebär ett nytt inbjudande sammanhang i Stadsskogen som erbjuder 86 nya bostäder och skapar en urban småstadskänsla, med tallskogen runt knuten. Med ett formspråk som tydligt slår an till den Alingsåska stadskärnans charm, materialitet och volym skapas ett aktivt kvarter.



På tomten tillförs ett entrétorg, en piazza som blir kvarterets hjärta och områdets nya mötesplats. Med ett torg som riktar sig mot gatan, med inbjudande verksamheter i markplan skapas en tydlig plats för spontana möten och ger kvarteret en mer stadsmässig karaktär, med naturen intakt runt hörnet.



Ekologiska designstrategier genomsyrar förslaget, där både husen och de boende blir en del av en hållbar omställning. Bostäderna byggs i trä. Innergårdarna är programmerade för socialt och ekologiskt liv; med ekosystemtjänster och ätbar grönska.



RO-Gruppen och Stadsporten har hittat ett mycket bra samarbete kring markförvärv, projektutveckling och byggnation. Detta blir RO-Gruppen och Stadsportens andra gemensamma projekt och vi har tidigare skapat den attraktiva bostadsrättsföreningen Ferrum som är under uppförande, säger Pär Jorstadius, vice vd och ägare till RO-Gruppen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen