Rivstart för New Property Retail & Development – flera uthyrningar

Bild: New Property

Publicerad den 18 Juni 2019

Sofia Petzelius, vd och partner på New Property Retail & Development.

Uthyrning New Property har haft en flygande start med sin nya Retail-satsning.

Östermalmstorg får nytt liv då New Property Retail & Development har hyrt ut cirka 1 000 kvadratmeter till hotell MAY som öppnar under ett nytt varumärke, cirka 185 kvadratmeter till Sushi Yama och i hörnan Sibyllegatan/Östermalmstorg öppnar hamburgerkedjan Brödernas upp.



Sofia Petzelius VD & Partner på New Property Retail & Development ser stora möjligheter inom retail:

– Det är högt tryck och mycket aktivitet på marknaden.



Utanför Stockholm har New Property hyrt ut cirka 855 kvadratmeter i Tullinge C till Matöppet och cirka 1 200 kvadratmeter till Nordic Wellness på Storgatan i Södertälje Centrum.

– Vi har länge letat efter rätt läge i Södertälje och är väldigt nöjda med det professionella bemötande vi fått av New Property genom hela processen, säger Magnus Wilhelmssson, vd/ägare Nordic Wellness, Sveriges största gymkedja.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

