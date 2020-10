RIM och Premico etablerar den första koldioxidneutrala fastighetsfonden i Norden. Bild: RIM

RIM och Premico etablerar den första koldioxidneutrala fastighetsfonden i Norden

Bolag Finländska Premico etablerar Premico Carbon Neutral Residential Fund (PCNRF) som är den första fastighetsfonden i Norden med fokus på att investera i flerbostadshus med starkt fokus på hållbarhet och minimala koldioxidavtryck i starka lägen.

Fonden kommer att investera i klimatsmarta bostadsfastigheter med energiklass A belägna i Helsingforsregionen och avser att vara koldioxidneutrala under förvaltningsfasen av byggnadernas livstid och med minst BREEAM Excellent certifiering.



RIM kommer att delta i upprättandet av fonden och David Renger, vd för RIM, kommer att ingå i advisory board tillsammans med Pekka Averio, vd för Kuntarahoitus Oy 2001–2017; Petri Suutarinen, ordförande för Green Building Council Finland och vd för Finreim Oy samt Eero Saastamoinen, f.d. affärsdirektör, fastighetsdirektör för VVO (Kojamo Oy) och vd för Suomen Asumisoikeus Oy.



PCNRF kommer att investera i nybyggda hyresfastigheter och genom att upprätta fonden så kommer Premico att ge möjlighet till en bredare investarbas att ta del av sin expertis inom bostadsfastigheter.

– RIM och Premico samarbetar kring finska bostadsfastigheter sedan fem år tillbaka och vi äger och förvaltar i dag tillsammans med våra investerare cirka 1 900 lägenheter genom gemensamägda bolag. Nu tar vi nästa steg och reser en ny fond tillsammans med högsta tänkbara klimatmål och det ligger oss varmt om hjärtat, säger David Renger, vd för RIM.



Fonden har som mål att ta in 200 miljoner euro, vilket man avser att uppnå under fondens första verksamhetsår. PCNRF:s totala investeringskapacitet kommer att uppgå till cirka 400 miljoner euro.

– Efterfrågan på investeringar inom hyresbostäder som genererar säkra och stabila kassaflöden är hög till följd av det låga förväntade ränteläget de kommande åren. Premico har bred kompetens på den finska bostadshyresmarknaden och det kommer vi dra nytta av till fullo genom den nya fonden. Premicos mål är att erbjuda unika investeringsmöjligheter inom hyresbostäder och PCNRF tillgängliggör dessa till en breddad och mer internationell investerarkrets, säger Janne Vaula, vd för Premico.



Enligt Vaula så har fonden initialt fått stort intresse från olika potentiella institutionella investerare och family office baserade i Norden, Centraleuropa och Asien.

– Vår nya koldioxidneutrala bostadsfond gör det möjligt för investerare att investera på en av de mest intressanta bostadsmarknaderna i Europa, säger Janne Vaula.

– Vi är mycket stolta över att PCNRF är den första nordiska fastighetsfonden som fokuserar starkt på gröna värden och klimatfrågan vid sina fastighetsförvärv. Mer än 60 procent av koldioxidavtrycket från ett bostadshus kommer från energiförbrukningen under förvaltningsfasen, och vi strävar efter att helt eliminera dessa koldioxidutsläpp. Under byggfasen så kommer vi att tillse att noggranna och hållbara val kommer att göras avseende byggmaterial och hur de kan återvinnas. Vi har utvecklat konceptet för fonden i mer än ett år och vi har kunnat samlat ett starkt expertteam för att säkerställa att vi når målen för fonden. Vi avser att vara banbrytande inom något som kommer att styra fastighetsbranschen mot ett mer miljövänligt fokus de kommande åren, säger Samuel Tuomola, CIO för Premico.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen