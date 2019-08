Jacob Bruzelius och Christina Fernström. Bild: Rikshem

Rikshem utser nya chefer

Bolag Jacob Bruzelius, i dag finanschef på Rikshem, utses till bolagets chef för analys och portföljstrategi, och Christina Fernström, i dag tillförordnad finanschef på Rikshem, utses till permanent finanschef på bolaget.

Jacob Bruzelius har över 15 års erfarenhet av finans- och fastighetsbranschen och har en examen inom bygg- och fastighetsekonomi från KTH. Jacob har arbetat på Rikshem sedan 2012 och kom från en tjänst som Director inom Global Restructuring Group på Royal Bank of Scotland. I sitt nya uppdrag på Rikshem får Jacob Bruzelius ansvar för portföljstrategin som är en viktig del i Rikshems arbete för att säkra en högre totalavkastning.

– Jag är väldigt glad att få komma närmare fastighetsaffären igen vilket är mitt egentliga huvudområde och jag ser fram emot att få fortsätta bidra till bolagets utveckling, säger Jacob Bruzelius, chef analys och portföljstrategi på Rikshem.

– Vi har under en tid sett behovet av denna strategiska funktion och ökad analyskompetens i verksamheten. Vi vill att människor ska kunna växa hos Rikshem och därför känns det extra bra att vi nu kan internrekrytera Jacob Bruzelius som från dag ett kommer kunna ta ett ordentligt grepp om portföljanalysen, säger Petter Jurdell, chef affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.



Tjänsten som chef analys och portföljstrategi är nyinrättad och Jacob Bruzelius tillträder omgående. Rollen som finanschefs fylls permanent av Christina Fernström, som varit tillförordnad på posten sedan november 2018 med Jacob Bruzelius varit tjänstledig.

Dessförinnan har hon arbetat som interimskonsult inom finansområdet, bland annat som finanschef för Plantagen och Aleris. Hon har också varit finanskonsult på E&Y, CFO på Jernhusen och finanschef på Fastighets AB Tornet. Christina Fernström är civilekonom från Stockholms universitet.

– Under min tid som tf finanschef på Rikshem har jag konstaterat att detta är ett bolag med goda framtidsutsikter och kompetenta medarbetare. Det känns jätteroligt att få förtroendet att vara kvar som finanschef på permanent basis, säger Christina Fernström, ny finanschef på Rikshem.

– Christina Fernström har under sin korta tid i bolaget gjort mycket goda insatser och har blivit en uppskattad medarbetare. Hennes långa erfarenhet från finansområdet inom olika branscher är något som Rikshem kommer att ha stor nytta av och jag är mycket nöjd med att Christina nu blir permanent finanschef på Rikshem, säger Anders Lilja, CFO på Rikshem.



Christina Fernström övergår till sin permanenta tjänst omgående. I rollen ingår bland annat ansvar för Rikshems upplåning och finansstrategier samt ansvar för investerarrelationer.

