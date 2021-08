Bild: Riksbyggen

Riksbyggen sälj- och byggstartar på Lillåudden

Bostäder Nu startar Riksbyggen försäljningen och byggandet av 80 bostadsrätter i Brf Sjömärket på Lillåudden i Västerås. Det är Riksbyggens sista etapp på Lillåudden och Brf Sjömärket kommer att ligga i kvarteret Sjömärkesgatan/Verksgatan/Fyrtornsgatan. Brf Sjömärket blir en Svanenmärkt bostadsrättsförening som har granskats ur ett livscykelperspektiv med omtanke om människa och miljö.

– Vi är mycket glada över att nu både kunna starta försäljningen i Brf Sjömärket och genomförandet av projektet. Byggstarten sker med Riksbyggens egna medel utan att invänta bankernas säljkrav vilket gör att vi kommer igång snabbare med fler nya bostäder i ett av Västerås mest attraktiva lägen, säger Mikael Pettersson Sjölund, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad Bergslagen.



Bland de 80 moderna och välplanerade lägenheterna finns både den lilla ettan med sovalkov och den rymliga femrummaren med både balkong och privat terrass. Däremellan finns ytsmarta tvåor och trivsamma treor och fyror. Lägenhetsstorlekarna är mellan 35 och 118 m². Byggnationen inleds nu i augusti med en planerad officiell byggstart med första spadtag i september. Preliminär tidpunkt för inflyttning är vid årsskiftet 2023/2024.



– I huset som utgör Brf Sjömärket skapar Riksbyggen verkligen rum för hela livet, mot norr, väster och söder är översta våningarna indragna. Mot väster har vi utöver indragningen även valt att ta bort en våning. På så sätt släpper vi in mer sol till kringliggande bebyggelse och mer kvällsljus till gården, säger Catarina Tenor, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad.



Hållbarhet är en viktig del genom hela projektet. Huset blir miljömärkt med Svanen vilket bland annat innebär att bostäderna har låg energianvändning och låg miljöbelastning. På taken kommer det att installeras solpaneler.



De boende kommer att få tillgång till en grön innergård och i föreningen kommer det att finnas både bilpool och laddstolpar.



– Intresset för Brf Sjömärket är stort. Torsdagen den 26 augusti kl 18:00 kommer vi ha ett säljstartsmöte via teams för alla intressenter i Brf Sjömärket i Västerås, berättar Catarina Tenor.

