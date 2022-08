Johanna Frelin, vd på Riksbyggen och Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen. Bild: Riksbyggen

Riksbyggen: Långsiktighet behövs när bostadsbyggandet minskar

Bostäder Antalet påbörjade bostäder minskade med cirka 11 procent under första halvåret, jämfört med samma period 2021, enligt siffror från SCB. Behovet av fler bostäder är fortfarande stort och nu behövs långsiktighet både från bostadsutvecklare och politik för att hålla igång byggandet.

– Det är tydligt att det är tuffare tider på bostadsmarknaden men från Riksbyggens sida kommer vi att i så stor utsträckning det bara är möjligt hålla uppe en hög bostadsproduktion över hela landet. Det behövs en fortsatt hög byggtakt för att få balans på bostadsmarknaden, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.



Ungefär 31 050 lägenheter började byggas under första halvåret 2022, visar preliminär statistik från SCB. Det är en minskning med cirka 11 procent jämfört med samma period 2021, då 34 826 lägenheter påbörjades. Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 7 100 i småhus, vilket är 2 procent fler än under samma period 2021. I flerbostadshus påbörjades ungefär 23 950 lägenheter, vilket är 14 procent färre än första halvåret 2021.

– Så sent som i förra veckan byggstartade Riksbyggen över 160 lägenheter i Täby park. Vi som bostadsutvecklare måste arbeta långsiktigt. Från Riksbyggen sida efterlyser också långsiktiga spelregler för bostadsbyggandet, till exempel när det gäller investeringsstödet för hyresrätter, säger Johanna Frelin.



– Riksbyggen efterlyser ett omtag i frågan om investeringsstöd för hyresrätter. Behovet av nya hyreslägenheter med rimliga hyror är fortsatt stort. För Riksbyggen har investeringsstödet varit avgörande för att bygga hyresrätter med rimliga hyror runt om i landet. Det har inneburit att vi kunnat bygga ettor och tvåor med hyror som är 1500-2000 kronor lägre än annars, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.



Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:



Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.

Omtag av investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Investeringsstödet hade stor betydelse för att hålla byggvolymerna av hyresrätter uppe.

Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

