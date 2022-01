Mårten Lilja, Johanna Frelin och Tobias Dysenius. Bild: Riksbyggen

Riksbyggen: Fler köper på ritning

Bolag Riksbyggen sålde totalt 1 253 bostadsrätter under 2021, en ökning med 33 procent jämfört med 2020.

Försäljningsframgångarna finns i projekt över hela landet - Malmö, Helsingborg, Stockholm, Kalmar, Kungälv, Vänersborg, Eskilstuna, Västerås, Sundsvall, Gällivare och Kiruna är några av de städer som sticker ut i försäljningsstatistiken. Fler kunder väljer att köpa på ritning vilket är ett trendbrott under 2021.



– Riksbyggen kan se tillbaka på ett mycket framgångsrikt 2021 och nu siktar vi på en fortsatt stark utveckling under det kommande året. Vi har en tydlig strategi att öka bostadsproduktionen för att minska bostadsbristen, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.



– Det är glädjande att Riksbyggen och stora delar av branschen haft ett bra 2021. Byggtakten av nya bostäder på en acceptabel nivå men det krävs dedikerade politiska satsningar för att hålla byggandet uppe över tid, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Riksbyggen har under 2021 i stora delar helt sålt slut på lagret av inflyttningsklara lägenheter.



– Det är fortsatt ett stort tryck på lägenheter med kort tid till inflyttning. Vi ser dock under 2021 att fler kunder är beredda "att köpa på ritning" än tidigare. Det är viktigt för att hålla bostadsproduktionen uppe med tanke på det Moment 22 som annars uppstår med tanke på bankernas säljkrav för byggstart, säger Tobias Dysenius, försäljningschef på Riksbyggen Bostad.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

