Johanna Ode. Bild: Kristian Pohl

Riksbyggen: Åtgärder krävs för att motverka bostadsbristen

Bolag Preliminärt påbörjades nybyggnationen av cirka 11 900 nya bostäder under första kvartalet 2020, enligt färska siffror från SCB. Det är inte tillräckligt för att komma till rätta med bostadsbristen och coronapandemin riskerar att sänka nuvarande byggtakt. Riksbyggen efterlyser ett statligt Ungbolån som både kan hjälpa fler unga vuxna in på bostadsmarknaden och bidra till att motverka bostadsbristen.

En nybyggnationen av totalt cirka 11 900 nya bostäder under första kvartalet är ungefär lika många som under motsvarande period 2019.

– Det är en hög nivå, men motsvarar inte de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen. Eftersom statistiken bara visar första kvartalet ser vi ännu inte effekterna av coronapandemin. För att motverka dess effekter behöver vi statliga åtgärder nu, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.



Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 9 600 i flerbostadshus. Det är 3 procent fler än under 2019.

– Under en lång tid har unga vuxna haft stora svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden på grund av bostadsbristen. Det är därför väldigt viktigt med ett fortsatt högt bostadsbyggande och införande av ett statligt Ungbolån som hjälper unga vuxna in på bostadsmarknaden, säger Johanna Ode.



Riksbyggens förslag om ett statligt Ungbolån

# Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18-35 år

# Lånet omfattar maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300 000 kr

# Låntagaren står själv för de återstående 5 procenten av kontantinsatsen

# Banker kan precis som tidigare bevilja lån upp till 85% av marknadsvärdet

# Räntan på lånet består precis som studiestödet av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill

# Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år

# Amorteringskrav två tillämpas inte

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

