Rikke Lykke. Bild: DEAS Group

Rikke Lykke blir ny koncernchef på DEAS Group

Karriär Profilens nya uppdrag officiellt – ska ta DEAS till nästa nivå.

DEAS Group – bestående av DEAS A/S och DEAS Asset Management A/S – har under de senaste åren omvandlats från ett dansk förvaltningsbolag till en nordisk fullservicepartner till fastighetsinvesterare. Ett betydande steg på denna resa gjordes tidigare i år med förvärvet av Aberdeen Standard Investments direkta nordiska fastighetsverksamhet – och DEAS Group strävar efter att fortsätta denna strategiska expansion.



För detta ändamål är DEAS Groups styrelse glad att tillkännage utnämningen av Rikke Lykke till ny koncernchef. Rikke Lykke kommer att bistå och påskynda den strategiska utvecklingen av koncernen på internationell nivå.



– Rikke Lykke har en internationell profil som kommer att stärka vår ledande kapacitet med starka resultat och kompetens inom professionell förvaltning och investeringar i fastigheter och har utmärkt kunskap om nordiska och internationella fastighetsmarknader. På styrelsens vägnar välkomnar jag Rikke till DEAS-koncernen och ser fram emot att samarbeta med henne för att utveckla DEAS-koncernen till Nordens ledande "Full Service Property House" och valfri partner för lokala och internationella fastighetsinvesterare, säger Sonny Nielsen, styrelseordförande.



– DEAS Group är ett spännande företag med skickliga medarbetare och bra partners. Mitt fokus kommer bland annat att vara att leverera till våra interna och externa intressenter, att internationalisera företaget samtidigt som de anpassar sig till lokala marknadsförhållanden och att digitalisera företaget och investera i innovativa PropTech-lösningar. Kundtjänst kommer alltid att vara i centrum och digitala lösningar kommer att vara en integrerad del av DEAS Groups erbjudande till kunderna i framtiden, säger Rikke Lykke.



Rikke Lykke tillträder tjänsten den 1 augusti 2021.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen