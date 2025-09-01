Revelop rekryterar Helena Ekström som Executive Director, Business Development & Investor Relations med start den 1 september. Revelop, som under året redan expanderat mycket, skriver i ett pressmeddelande att man fortsätter stärka sitt seniora ledarskap med investerarrelationer och affärsutveckling, och att Helena Ekström kommer att ha en nyckelroll i detta.

Helena Ekström har över 20 års erfarenhet inom fond- och portföljförvaltning, kapitalanskaffning och transaktioner. Hon kommer närmast från Areim i rollen som Head of Fund Management & Investor Relations.

– Helena kombinerar strategisk kompetens, djup förståelse för investeringar och kapitalmarknad samt en dokumenterad förmåga att bygga starka och långsiktiga investerarrelationer inom fastighetsbranschen. Hennes erfarenhet och kompetens är precis vad vi behöver för att driva på affärsutvecklingen och fortsätta utveckla Revelop, säger Thomas Sipos, Group CEO & Executive Partner på Revelop.

Efter Revelops framgångsrika stängning av den sjätte value-add-fonden med ett kapital på 3,8 miljarder kronor, fortsätter nu Revelop att stärka sitt seniora ledarskap. Helena Ekströms uppdrag omfattar den fortsatta affärsutvecklingen av Revelops plattform och att stärka de strategiska, långsiktiga investerarrelationerna.

– Jag är väldigt motiverad att börja på Revelop som har en stark marknadsposition med tydliga ambitioner. Jag ser fram emot att bidra till att utveckla strategier och processer som stärker bolagets position ytterligare, och att skapa mervärde för både för investerare och Revelop som bolag, säger Helena Ekström.

Med Helena Ekströms tillträde stärker Revelop, enligt bolaget själva, sin position i att kombinera stark avkastning med långsiktigt värdeskapande för både investerare och samhälle.